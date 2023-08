France: une saison touristique marquée par le retour des visiteurs étrangers

En France, plus que quelques jours avant la rentrée. L’heure est au bilan de la saison touristique dans l’hexagone. L'année 2023 a été un très bon cru selon les chiffres dévoilés ce matin par le ministère de l'Économie. La période a notamment été marquée par le grand retour des touristes étrangers, qui commencent à être aussi nombreux qu'avant la pandémie de Covid-19.

L'année 2022 avait été l’année du retour des touristes européens en France. Celle de 2023 marque donc celui des touristes internationaux. Ce sont 29% de vols long-courrier en plus par rapport à l’année dernière qui ont atterri en France. Ils ont notamment permis aux Américains de redécouvrir l’Hexagone. Avec +22%, on retrouve les niveaux pré-pandémiques de 2019.

Retour des touristes asiatiques

Mais ceux qui font leur grand retour cette année sont les touristes asiatiques : +119%. Indiens, coréens, japonais, tous sont revenus massivement en France. Même si les touristes chinois sont toujours moins nombreux qu’avant le Covid-19.

La « saison touristique a été excellente » se félicite Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Au total, cette année, la France compte entre 64 et 67 milliards d'euros de recettes liées au tourisme.

Grands événements à venir

Des chiffres encourageants, d’autant que la France accueille bientôt de grands événements internationaux : la Coupe du monde de rugby à partir du mois de septembre, puis les Jeux olympiques et paralympiques, l’été prochain.

La clientèle japonaise a été extrêmement présente cette année... 00:50 Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Arthur Ponchelet

