Mort de Nahel: des auteurs de dégradations ou de pillages identifiés grâce à la plateforme Pharos

Mise en place en 2019 par le gouvernement, la plateforme Pharos a reçu plusieurs milliers de signalements après les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre. Ceux-ci ont déjà permis l’arrestation de plusieurs personnes et l'ouverture de dizaines d’enquêtes.

Pharos, acronyme de Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements, semble être un outil utile dans la lutte contre les contenus illicites. Quelque 2 700 signalements ont été reçus depuis le 27 juin dernier, date de la mort du jeune Nahel tué à Nanterre lors d'un contrôle policier, et lors des violences urbaines qui ont suivi dans toute la France, a rapporté Franceinfo, lundi 28 août. Essentiellement des vidéos de pillages, d’incendies ou de dégradations envoyées par des internautes à cette plateforme du ministère de l’Intérieur.

Avancer plus rapidement

Ces signalements ont permis aux enquêteurs d’avancer plus rapidement. Trente-deux personnes ont d’ores et déjà été arrêtées, certaines purgent actuellement une peine de prison ou sont soumises au port du bracelet électronique. Ces suspects ont pu être identifiés par les enquêteurs grâce à des vidéos postées sur les réseaux sociaux par des citoyens, montrant des pillages de magasins, d’écoles, ou encore des incendies de commissariats. Une centaine d’enquêtes pour des faits plus graves sont en cours.

Indépendamment de ces signalements auprès de Pharos, près de 2 000 condamnations ont été prononcées après des interpellations en flagrant délit.

