France: après la rencontre avec Emmanuel Macron, les chefs de partis sceptiques

Près de douze heures d'échange à Saint-Denis, du mercredi 30 août jusqu'à tard dans la nuit : du jamais-vu pour une rencontre entre un président de la République et des chefs de partis politiques dans la même pièce. Les oppositions venues sans illusion se sont prêtées au jeu, mais elles ressortent quand même déçues de ce rendez-vous avec Emmanuel Macron.

Presque rien n'a filtré sur la teneur des débats jusqu'à la sortie des participants. Sans surprise, ils ne sont pas tombés d’accord, mais ils ont pu discuter dans une ambiance apaisée.

« Quand vous êtes à huis clos et que les caméras ne sont pas là, vous avez un langage qui est peut-être un peu plus familier, un peu plus franc, explique Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Je lui ai dit ce que j’avais sur le cœur et ce que pensaient des millions de Français de la politique qu’il conduisait. »

Les oppositions ressortent presque dans le même état d’esprit qu’à leur arrivée, témoigne Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts : « On est venu, on a vu et on a été déçu. Parce qu’on a discuté, vous l’avez remarqué, très longtemps, à peu près douze heures je pense. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

Pour Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, ces débats avaient un côté absurde : « J’ai eu l’impression de vivre un peu douze heures sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète. »

Droite et extrême-droite sont restées arc-boutées sur un référendum sur l'immigration, la gauche et l'extrême-gauche sur la réforme des retraites. Seul point de consensus : une conférence sur les bas salaires.

Une prochaine session de travail déjà annoncée

Côté Élysée, on salue « un grand moment politique, un grand moment d'unité, de reconnaissance et de responsabilité », estimant que la « main tendue » d'Emmanuel Macron avait été « fructueuse » au regard de la durée des échanges. Les discussions doivent aussi se poursuivre sur d'autres thèmes comme la planification écologique ou la décentralisation.

À la fin du sommet, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ferait « parvenir dans les prochains jours une lettre synthétisant les échanges et les titres de travail proposés, que chacun pourra amender, pour poursuivre » les discussions, selon son entourage.

Il a été précisé que tout le monde a d'ores et déjà accepté de se revoir sur le même format, dans les mêmes conditions, pour une prochaine session de travail, sans qu'une date soit déjà fixée. Un séminaire gouvernemental de suivi se tiendra par ailleurs le 6 septembre.

