Enquête sur la mort d'Adama Traoré en 2016: non-lieu pour les gendarmes, la famille fait appel

Adama Traoré, mort en 2016 après une interpellation, a été érigée en symbole des violences et du racisme dont sont accusées les forces de l'ordre.

Publicité Lire la suite

Il s’agit d’un des dossiers judiciaires sensibles en France. Ce vendredi, les magistrates chargées des investigations sur la mort d'Adama Traoré ont prononcé un non-lieu pour les gendarmes qui l'ont interpellé.

Cette décision met ainsi un terme à une procédure judiciaire de plusieurs années qui avait été marquée par des expertises médicales contradictoires et des manifestations.

Appel de la famille

Me Yassine Bouzrou, avocat de la famille, a d’ores et déjà annoncé qu’il faisait appel de cette décision. « Le contenu de cet ordonnance est un véritable scandale », a-t-il dénoncé, évoquant « des contradictions et des violations assez flagrantes du droit en vigueur ».

Selon lui, « les juges d’instruction ont montré, depuis le début de ce dossier, une partialité totale et une incapacité à instruire ce dossier d’une manière objective ». Et d’ajouter : « La justice ne peut pas se déshonorer à ce point et nous avons bon espoir que ces magistrats de la Cour d’appel respecte la loi ».

Soulagement

De leur côté, les avocats des trois policiers impliqués dans l’arrestation d’Adama Traoré se disent « soulagés ». « Enfin, une décision de justice vient confirmer que les gestes professionnels, proportionnés et légitimes des gendarmes n’ont rien à voir avec le décès malheureux d’Adama Traoré », a déclaré Me Pascal Rouiller, saluant « une étape essentielle ».

Ce non-lieu était attendu : les trois gendarmes n'ont jamais été mis en examen, mais seulement placés sous le statut de témoin assisté.

Symbole

Cette décision intervient donc sept ans après la mort d’Adama Traoré le 19 juillet 2016 dans la caserne de Persan, près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) au terme d'une course-poursuite, un jour de canicule où la température avait frôlé les 37°C.

Depuis, emmenés par sa grande sœur Assa Traoré, les proches du jeune homme accusent les militaires d'avoir causé sa mort et ont fait de son décès un symbole des violences policières et du racisme. De nombreuses manifestations ont notamment été organisées depuis le décès du jeune homme pour dénoncer ce procès.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne