France: attente et inquiétude autour du traditionnel rassemblement évangélique dans l'Est

De 30 000 à 40 000 personnes sont attendues à partir de ce dimanche 3 septembre dans une petite commune de l'est de la France, pendant une semaine, pour un rassemblement évangélique sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin (Moselle). Un moment fort pour la communauté tzigane, mais également une source de tension avec les riverains, pas toujours contents face à un tel afflux.

Publicité Lire la suite

La commune de Grostenquin, 600 âmes environ, va multiplier sa population par 60 pendant quelques jours, à l'occasion du rassemblement annuel de la Mission évangélique des tziganes de France ou Vie et Lumière. Elle regroupe des croyants de confession chrétienne pentecôtiste. C'est un événement particulièrement important pour la communauté tzigane qui aurait pu ne pas avoir lieu.

La dernière édition dans ce village s'était en effet déroulée en 2017. Alors Premier ministre, Édouard Philippe avait promis aux élus locaux de Grostenquin -qui avaient déjà accueilli à trois reprises ce rassemblement et dénonçaient les nuisances causées par cet afflux de milliers de personnes- que leur commune n'accueillerait plus cette fête religieuse. Les élus locaux protestent régulièrement contre la tenue de cette manifestation religieuse de masse qui connaît un afflux grandissant de fidèles.

Élisabeth Borne, l'actuelle Première ministre, est revenue sur cette promesse. Et si l'État prend en charge une partie opérationnelle du rassemblement, avec la mise en place d'un poste de secours et de moyens logistiques, l'inquiétude des riverains demeure, échaudés par les précédents rassemblements et des témoignages de saleté les accompagnant.

Du côté de Vie et Lumière, on assure que ce moment consacré à la prière sera bien tenu. Les organisateurs se sont engagés à veiller à la salubrité des lieux. Pour la communauté, il s'agit avant tout de se retrouver autour de la foi, avec des participants venus de toute l'Europe, réunis dans cette véritable ville éphémère jusqu'au 10 septembre.

À écouter aussiLes évangéliques, fer de lance du protestantisme français

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne