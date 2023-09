France: débordés par la situation sociale, les Restos du cœur appellent à l'aide

Quinze millions d'euros supplémentaires. C'est la somme que la gouvernement français va mobiliser pour venir en aide aux Restos du cœur. L'association caritative a alerté ce dimanche 3 septembre sur ses difficultés financières.

Les comptes sont dans le rouge. Aussi, les Restos du cœur ont annoncé qu'ils allaient être contraints de réduire le nombre de bénéficiaires de leurs distributions alimentaires, cet hiver. Le président de l'association, Patrice Douret, estimait à 150 000 le nombre de personnes concernées.

Il faut tout de suite préciser que depuis début 2023, l'association a déjà accueilli 1,3 million de personnes. Soit 200 000 de plus que sur l'ensemble de l'année 2022. Elle n'arrive plus à faire face à l'ampleur des besoins. Les Restos du cœur disent avoir besoin de 35 millions d'euros pour terminer leur exercice à l'équilibre.

Poiur résumer, le budget que l'association consacre aux achats alimentaires a doublé ces derniers mois. Parallèlement, la demande d'aide alimentaire est en forte hausse. Plusieurs associations lancent l'alerte. À l'instar d'Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire.

« Il y a une montée en charge, dit-elle. Et cette montée en charge ne se réduit pas. Et elle concerne maintenant des personnes qui travaillent. Y compris des couples qui travaillent. Et qui ont des toutes petites rémunérations. »

Selon l'Insee, les prix des produits alimentaires ont bondi de plus de 11% entre août 2022 et août 2023. L'inflation a quant à elle progressé de 4,8% sur un an. Dans un tel contexte, la décision des Restos du cœur est donc un signal inquiétant, estime Benjamin Seze, journaliste spécialiste des questions sociales.

15 millions supplémentaires, annonce le gouvernement

« Souvent, quand le budget devient très contraint dans les ménages, l'alimentation est une des principales, voire la principale variable d'ajustement, et donc c'est là-dessus que les ménages vont faire des économies », explique ce dernier, auteur du livre Quand bien manger devient un luxe, paru aux éditions de L'Atelier.

Les Restos du cœur assurent aujourd'hui 35% de l'aide alimentaire en France. Ils sont financés par les donateurs particuliers, les entreprises, les aides publiques d'État et l'Union européenne. Ils disposent d'un budget de fonctionnement d'environ 200 millions d'euros par an.

En réaction aux difficultés des Restos du cœur, plusieurs distributeurs français ont également annoncé se mobiliser. Le groupement Les Mousquetaires, qui réunit Intermarché et Netto, va mettre en place des opérations de collecte d'ici à la fin de l'année. Il annonce également des dons de produits alimentaires et non alimentaires.

Quant au groupe Carrefour, partenaire des Restos du cœur depuis seize ans, il dit envisager une aide financière ainsi que des dons et collectes. Mais d'ici là, la ministre française des Solidarités, Aurore Bergé, promet donc une aide supplémentaire de 15 millions d'euros.

Par ailleurs, une enveloppe de 6 millions d'euros sera distribuée à des associations venant en aide aux tout petits (via la distribution de couches, lait infantile, petits pots, etc...), a annoncé sur TF1 la ministre, qui lance aussi un « appel solennel aux grandes entreprises » pour qu'elles se mobilisent « pour l'aide aux plus fragiles ».

