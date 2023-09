France: le rappeur MHD et huit autres individus jugés aux assises pour meurtre

Le rappeur MHD et huit autres accusés sont jugés devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans, dans un contexte d'affrontements entre deux bandes rivales de l'est parisien, à l'été 2018. Le procès se tient jusqu'au 22 septembre. MHD nie toute implication.

MHD est le précurseur de l'afro trap, ce mélange de hip-hop et de musique africaine. Remarqués en 2015, ses morceaux séduisent alors Madonna ou Drake, attirent des milliers de personnes en concert, de la France aux États-Unis en passant par la Guinée, des millions sur le Web.

Mais ce lundi 4 septembre, c'est à la rubrique judiciaire que réapparait MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla. Le rappeur et huit autres accusés sont jugés devant la cour d'assises de paris pour le meurtre d'un jeune homme, à l'été 2018.

Les faits remontent précisément à la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Xe arrondissement de Paris. Vers 3 heures du matin, Loïc, 23 ans, est volontairement percuté par une voiture Mercedes, puis passé à tabac et lacéré de coups de couteau par une dizaine d'individus. Il n'y survivra pas.

La scène est filmée et les policiers s'orientent rapidement vers la piste d'un règlement de compte entre jeunes de deux quartiers rivaux de longue date, celui-là grange aux belles et celui des Chaufourniers, où réside le rappeur.

Pour l'accusation, plusieurs éléments incriminent Mohamed Sylla : il est le propriétaire de la Mercedes utilisée ; les vidéos montrent, parmi les agresseurs, un individu aux cheveux teints en blond, comme lui à l'époque, et porteur d'un survêtement de la marque Puma, dont le rappeur est alors ambassadeur ; des témoins affirment l'avoir identifié, sur place ou sur les images ; enfin, les enquêteurs considèrent ses explications sur son emploi du temps fluctuantes et contradictoires.

L'intéressé a constamment nié toute implication, arguant notamment qu'il prêtait régulièrement sa voiture et était loin d'être le seul jeune blondi de sa cité. Malgré un an et demi de détention provisoire, MHD a, depuis sa libération sous contrôle judiciaire en 2020, sorti un album devenu disque d'or et un nouveau single cet été.

