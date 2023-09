La France accueille sur son sol cinq Afghanes menacées par les talibans

Reportage

Cinq Afghanes sont arrivées lundi 4 septembre à Paris dans le cadre d'une opération d'évacuation depuis le Pakistan, où elles avaient trouvé refuge. Après une longue campagne pour leur évacuation, ces femmes qui avaient fui par leurs propres moyens au Pakistan ont obtenu le droit d'asile en France. Elles seront d'abord hébergées dans un centre de transit en région parisienne, puis dans des hébergements de « longue durée », le temps que la France statue sur leurs dossiers de demande d’asile.

Elles s'appellent Muzhgan, Naveen, Zakia, Hamza et Naja. Toutes ont un point en commun : elles étaient menacées par les talibans en raison de leurs positions et ont dû fuir seules vers le Pakistan voisin.

Chercheure, ancienne directrice d'université, enseignante dans une école clandestine de Kaboul, présentatrice de télévision, consultante pour des ONG ou encore esthéticienne, toutes ont été exclues de la société afghane et menacées de mort, avec l'interdiction formelle de travailler, d'étudier, de subvenir à leurs besoins, de se promener et même de fréquenter des salons de beauté.

Visiblement éprouvées par leur expérience aussi bien en Afghanistan qu'au Pakistan, ces Afghanes ont fait part de leur soulagement à RFI, le sourire aux lèvres, après plusieurs mois d'attente.

« En Afghanistan, nous n'avons le droit ni d'étudier, ni de travailler. Tous les progrès que nous avons accomplis en 20 ans se sont arrêtés en une nuit, le 16 août, explique Naveen qui était conseillère auprès d'ONG. Au Pakistan aussi, nous étions continuellement menacées. C'était l'incertitude, nous n'avions pas d'espoir, pas d'avenir, pas de projet. Aujourd'hui, je vais au moins pouvoir recommencer ma vie, et je suis heureuse, car je suis libre. »

« Je me sens comme paralysée »

Muzhgan, journaliste télé et militante féministe, veut adresser un message aux Nations unies : « Nous demandons à l'ONU de traîner les talibans devant un tribunal. Le peuple afghan a besoin de justice. Car les talibans ont normalisé un apartheid de genre. Je veux donc dire, s'il vous plaît : ne reconnaissez pas les talibans et ne négociez pas avec eux. »

Hafsa a enseigné à Kaboul l'anglais dans une école secrète. Menacée de mort, elle s'est exilée seule au Pakistan. Arrivée la veille à Paris, elle est submergée par l'émotion : « C'est horrible et très dur. Vous savez, quand vous faites face à une situation difficile et que vous n'avez pas d'autres options, vous êtes obligée de trouver des solutions et seule. J'ai vécu deux années sous les talibans, je n'ai rien pu planifier. Donc aujourd'hui, je me sens comme paralysée, il y a un gros travail psychologique à faire, un travail énorme qui me dépasse. »

« Nous voulons une politique d’asile féministe pour accueillir les Afghanes »

L'arrivée de ce petit groupe est un réel soulagement pour Solène Chalvon Fioriti, cofondatrice du collectif accueillir les Afghanes.

00:29 «Nous voulons une politique d’asile féministe pour accueillir les Afghanes», demande Solène Chalvon Fioriti, cofondatrice du collectif accueillir les Afghanes Jelena Tomic

Si elles sont soulagées, elles partagent aussi d'un sentiment de culpabilité pour avoir abandonné leurs sœurs, désormais seules face au régime tyrannique des talibans. Elles espèrent très vite leur porter assistance, notamment en soutenant le système éducatif à distance, via Internet.

Car plusieurs milliers de femmes seules se trouvent actuellement au Pakistan et espèrent obtenir l'asile pour une vie meilleure.

Dans ce contexte, Delphine Rouilleault, directrice générale de l'ONG France terre d'asile, martèle qu’il est désormais nécessaire que le gouvernement français mette en place un vrai programme d'accueil pour toutes ces femmes.

01:02 «Nous avons besoins un engagement plus formel des autorités», Delphine Rouilleault, directrice générale de l'ONG France terre d'asile, réclame une vrai programme d'accueil pour les Afghanes Jelena Tomic

