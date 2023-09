Après le coup d'État, la galère pour les étudiants gabonais attendus en France

Alors que le général Brice Oligui Nguema a prêté serment en tant que président de la transition lundi, en France, certains étudiants qui n'ont pas pu quitter le Gabon après le coup d'État militaire et la fermeture des frontières recherchent des solutions pour rejoindre au plus vite leurs universités françaises.

Djamila s'est inscrite en master management de l'innovation, elle doit démarrer les cours pour la première fois à l'Université d'Amiens en Picardie. Après l'annonce de la réouverture des frontières, son soulagement a été de courte durée : « Je suis inquiète parce que, au moment où je parle, je ne sais pas où je vais être logée, explique-t-elle. J’ai perdu ma chambre à cause de la situation actuelle. Étant non boursière, je ne pense pas que mon État va trouver une solution. En ce moment, je peux arriver sur le territoire français et trouver une solution. Mais est-ce que je pourrais sortir du pays entre lundi et mardi, ça, je ne sais pas. »

Trouver un vol

La difficulté est de trouver en haute saison un vol disponible, comme l'explique le président de la Fédération des étudiants gabonais de France (Fegaf), Hans Moukagni : « C’est difficile de modifier des billets d’avion. Les coûts sont extrêmement élevés en fonction des compagnies qui desservent généralement du Gabon vers la France. S’il faut prendre en compte le coup d’État, s’il faut prendre en compte aussi les faibles moyens financiers et s’il faut prendre en compte la période actuelle, c’est-à-dire la période des vacances, les prix sont drastiquement élevés. Donc ça devient extrêmement difficile pour les étudiants de modifier leur billet et de trouver des places dans les avions. »

Sur plus de 7 000 étudiants gabonais en France, ils sont près d'une centaine, attendus pour leur première rentrée dans les universités françaises.

