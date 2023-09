France: Emmanuel Macron se lance dans le chantier de l'école

Rénovation des établissements, nouvelles infrastructures sportives, plus d'heures de sport... Lors de son déplacement dans le sud de la France, le président français a fait plusieurs annonces sur l'éducation, son nouveau « domaine réservé ».

Le « super ministre » de l'Éducation, Emmanuel Macron, est de retour sur le terrain. Le chef de l'État, qui a fait du domaine de l'éducation nationale son « domaine réservé », est omniprésent en cette rentrée scolaire, note Charlotte Urien-Tomaka, du service politique de RFI.

Après avoir parlé aux jeunes sur les réseaux sociaux ce lundi dans une interview avec le youtubeur Hugo Décrypte, il assiste à leur rentrée dans un collège des Pyrénées-Atlantiques. Accompagné du ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, le chef de l’État s’est notamment exprimé sur la rénovation énergétique. « On va lancer une série d'initiatives pour la rénovation du bâti scolaire. Notre objectif, c'est dans les dix ans de pouvoir rénover 40 000 - 44 000 » écoles, collèges et lycées, a-t-il indiqué lors d'un déplacement au collège Daniel Argote d'Orthez.

« On apprend mieux en faisant du sport à l'école »

L’après-midi était dédiée aux annonces liées aux pratiques sportives. Sur ce point, le président souhaite davantage de sport à l’école. Si le dispositif 2h de sport en plus au collège avait été annoncé au printemps dernier, le président a annoncé sa généralisation dans plus de 700 collèges de France.

Il a aussi promis une rallonge de 300 millions d'euros pour financer 5 000 nouveaux « terrains » de jeux, dont un tiers dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. « On apprend mieux en faisant du sport à l'école », a ajouté le président de la République en compagnie d'anciens sportifs de haut-niveau qu'il appelle « la génération 2024 ».

Après un début de semaine consacré aux thématiques sport et jeunesse, le chef de l’État poursuivra son offensive médiatique avec un bilan du conseil national de la refondation (CNR) ce jeudi à l’Élysée. Un rendez-vous boycotté par plusieurs syndicats tels que la CGT, Force ouvrière ou Solidaires.

Ces derniers ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement, mais ont été tenus à l'écart de la visite présidentielle. Une soixantaine de syndicalistes et de militants de gauche ont manifesté pour « la défense de l'école publique ». Pas garantie selon eux par les choix de l'exécutif. « On nous parle de sport, de SNU (Service national universel), de laïcité, mais ça ne parle de rien ! Nous, on veut parler de salaires, de moyens et d'égalité », a protesté Dimitri Desurmon, de la CGT Educ'action.

