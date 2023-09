France: le président Macron fait sa rentrée chez HugoDécrypte

Le président français Emmanuel Macron a répondu, lundi 4 septembre au soir, pendant près de deux heures aux questions du youtubeur HugoDécrypte. Avant de se rendre dans un collège d'Orthez le 5 septembre pour son deuxième déplacement consacré à la rentrée scolaire en une semaine, le chef de l'État a choisi de s'adresser aux jeunes sur les réseaux sociaux.

En chemise et cravate, sa veste posée sur son siège, Emmanuel Macron a annoncé tout de suite la couleur et sa volonté d'apparaître détendu et accessible. Mais aussi avec la ferme intention de faire passer des messages au public ciblé, les jeunes - dont les commentaires s'affichaient en direct tout au long de l'émission - avec un sujet d'actualité et de prédilection, l'école, que le chef de l'État considère comme son domaine « réservé ».

Interrogé sur l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires, Emmanuel Macron a dit vouloir être « intraitable et clair » et a expliqué les raisons de cette décision : « Nous vivons dans notre société aussi avec une minorité de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas eu l’attaque terroriste et l’assassinat de Samuel Paty dans notre pays [en 2020, ndlr] ».

« Les grandes vacances, c’est la pire des inégalités »

Faut-il pour autant imposer le port de l'uniforme à l'école afin de gommer les différences ? Pourquoi pas, a dit le président : « Je suis pour qu'on regarde et qu'on expérimente ». Avec ou sans uniforme, Emmanuel Macron envisage de revoir les rythmes scolaires car à l'entendre : « Les grandes vacances, c’est la pire des inégalités ».

Persuadé des bienfaits du sport, Emmanuel Macron a un objectif : « Le modèle que je vois, c’est un modèle où chaque élève, à l’école primaire - ce qu’on a maintenant mis en place - fait au moins une demi-heure de sport par jour. Moi, j’espère demain une heure ». Au moment où la France va accueillir la Coupe du monde de rugby puis les Jeux olympiques, Emmanuel Macron veut jouer la carte de la nation sportive.

