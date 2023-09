Élections européennes: le Parti socialiste français prend la voie de l'autonomie

Après Europe écologie - les Verts et le Parti communiste, la direction du Parti socialiste a annoncé hier soir vouloir conduire une liste autonome aux élections européennes. Et si cette décision doit encore être validée par les militants du PS début octobre, elle enterre un peu plus les maigres perspectives d'une liste commune de la Nupes,

Olivier Faure, premier secrétaire du PS (notre photo). Le bureau national du parti a également voté à l'unanimité le contenu programmatique du projet européen, lui aussi soumis au vote des militants. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Olivier Faure aura attendu longtemps avant de faire tomber le couperet. Malgré les ultimes tentatives des « insoumis » de faire vivre l'idée d'une liste d'union, allant même jusqu'à envisager une campagne menée par l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, Ségolène Royal, le patron du PS a du se rendre à l'évidence : ni les écologistes ni les communistes ne souhaitaient le rassemblement et une liste avec les seuls « insoumis » aurait mis le feu à son parti. Séparément Chaque composante de la Nupes ira donc séparément tester sa popularité aux européennes. Même si des rapprochements avec d'autres groupuscules de la gauche sont envisagés : pour le PS, ce sera sans doute comme en 2019, avec Place publique du député européen sortant, Raphaël Glucksman. Le numéro deux du PS Nicolas Mayer-Rossignol a appelé - de son côté - sur les réseaux sociaux à un rapprochement avec le nouveau parti de l'ex-Premier ministre, Bernard Cazeneuve, avant d'être immédiatement recadré par Olivier Faure. Un PS « diviseur » Du côté des « insoumis », l'amertume est forte : pour Jean Luc Mélenchon, le PS « sectaire » et « diviseur » « fait payer à l'union populaire le prix de ses synthèses internes », qui finissent malgré tout selon lui « en guerre des clans ».