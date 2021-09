RFI Planète Radio contribue fortement aux activités de développement et de coopération du groupe France Médias Monde. Structure collaborative, elle assure un soutien aux populations vulnérables, notamment en proposant une aide opérationnelle pour la transition numérique des médias de proximité qui les informent jour après jour.

Qui sommes-nous ?

Créée il y a plus de 20 ans, RFI Planète Radio a développé une cinquantaine de projets, du Venezuela à l’Indonésie en passant par Cuba, l’Inde, le Timor Oriental, l’Afrique du Sud ou la République Démocratique du Congo…

Profondément enracinée en Afrique à l’issue de nombreuses années de travail avec des collaborateurs de confiance, RFI Planète Radio a participé à la création et au soutien pédagogique et technique de très nombreuses radios de proximité, en collaboration avec les principales organisations nationales et internationales présentes dans les différents pays. Son action auprès des radios est aujourd’hui reconnue par les médias eux-mêmes. Restée active sans interruption au cours des deux dernières décennies, RFI Planète Radio constitue une des principales structures françaises d’aide au développement de médias de proximité ouverts et dynamiques.

Installation du « Boeuf qui tourne » à la radio communautaire de Bouar, en Centrafrique en 2011. © RFI Planète Radio

Ce que nous faisons

En partenariat avec des organisations de solidarité internationale pour la protection de l’environnement ou la défense des droits humains, l’équipe de Planète Radio met son expertise et son imagination au service de communautés souvent marginalisées. Elle développe des projets et outils « Média, Développement et Culture » en faisant écho aux réalités et aux attentes locales. Elle participe notamment à la mise en place et à la consolidation des processus de préservation environnementale ou d’accompagnement démocratique, ainsi qu’à la défense de populations souvent défavorisées.

Visant l’amélioration effective de la qualité de vie de groupes sociaux et citoyens fragilisés et vulnérables, comme les femmes, les populations autochtones ainsi que les communautés vivant en zones reculées, RFI Planète Radio s’est toujours efforcé d’apporter des réponses concrètes et fonctionnelles aux préoccupations affectant leur quotidien (gestion concertée des zones naturelles, préservation des cultures et du multilinguisme, etc.).

Ces enjeux exigent un travail quotidien de petites structures associatives de proximité qui feront le monde de demain. Un monde plus inclusif, plus tolérant et plus résilient est d’abord un monde qui prend le temps d’écouter sa diversité communautaire et linguistique, sachant estimer à sa juste valeur le travail essentiel exercé au quotidien par les acteurs locaux. RFI Planète Radio s’est donné pour mission de venir en soutien aux médias de proximité en les accompagnant dans leur transition numérique qui décidera en partie de leur avenir. Leur existence même dépendra en effet de leur capacité à renouveler des talents le plus souvent bénévoles, en encourageant la participation des jeunes générations pour lesquelles la vidéo ou les réseaux sociaux sont des vecteurs indispensables de mobilisation.

