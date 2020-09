Réseau radios partenaires

Vous êtes une radio? Et vous souhaitez diffuser sur votre antenne les programmes de RFI et /ou MCD?Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques et venez rejoindre le réseau de 1700 radios partenaires de RFI et de MCD à travers le monde.

Qu'est-ce qu'une radio partenaire?

Une radio partenaire est un média qui diffuse gratuitement et légalement en direct et / ou en différé, dans une de leurs 17 langues de diffusion, les programmes de RFI (anglais, chinois, créole haïtien, espagnol, français, haoussa, khmer, kiswahili, mandenkan, persan, peul, portugais, brésilien, roumain, russe, vietnamien) et / ou MCD (arabe).

Notre offre de programmes

De l’actu pour s’informer et décrypter le monde

Journaux, tranches d’actualité, magazines, chroniques, interviews…

De la musique pour vibrer aux sonorités du monde

Chaque mois, RFI propose de nouvelles sélections musicales pour vos auditeurs. À découvrir sur la banque des programmes : http://www.programmes.rfi.fr/fr

RFI Instrumental : Jingles, tapis sonores, génériques…RFI instrumental propose 25 à 30 sons spécialement pour l’habillage d’antenne. Plus d’images sonores et d’infos sur http://www.rfi-instrumental.com

RFI Talent : Les Amazones d'Afrique, Sidi Bémol, Tamayo, les Frères Smith...retrouvez l'album complet des artites soutenus par RFI. Plus d'infos sur https://musique.rfi.fr/talent

Playlist RFI : Une sélection de l'actualité musicale du mois, puisée aux quatre coins du monde et qui accorde une large place à la chanson française et francophone. Retrouvez toute l'actualité musicale sur http://musique.rfi.fr/

Des séries bilingues pour perfectionner son français

Permettre à vos auditeurs de perfectionner leur niveau de français en écoutant des fictions bilingues. Comment ? En se mettant dans la peau d’un héros qui, épisode après épisode, va résoudre des énigmes et apprendre les bases de la langue française. Plus d’infos sur RFI Savoir: https://savoirs.rfi.fr/fr/ecouter-nos-cours-de-francais

Comment devenir une radio partenaire ?

Il est indispensable de signer un contrat.

1/ Remplissez le formulaire en ligne et soumettez votre candidature en cliquant sur le lien suivant : http://partenariat.rfi.fr (Attention : vous devez compléter ce contrat en ligne soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, soit en portugais.)

2/ Une fois votre candidature acceptée par RFI, validez en ligne les conditions générales et particulières du contrat.

Attention : avant toute diffusion des programmes de RFI et / ou MCD sur votre antenne, assurez-vous que la législation de votre pays vous l’autorise.

Comment reprendre techniquement le signal de RFI et / ou MCD, une fois le contrat signé ?

Par satellite

Reprise en direct : à l’aide d’une antenne parabolique et d’un récepteur bande Ku, captez et synchronisez avec votre grille le signal de RFI, librement et gratuitement, via l’un de nos satellites.

Par internet

Reprise en direct et / ou en différé : Retrouvez tous les flux live de RFI et / ou MCD et / ou téléchargez les émissions via la plateforme de distribution, à l’aide de vos codes d’accès personnalisés : www.programmes.rfi.fr.

Contacts

Si vous avez des questions et / ou besoin de précisions, n’hésitez pas à contacter le responsable de votre zone géographique par mail :

radiospartenaires@rfi.fr

