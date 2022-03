Golf: 232 M EUR de prix pour une nouvelle série de huit tournois

Washington (AFP) – Une nouvelle série de huit tournois de golf richement dotés, concurrente du PGA Tour américain, va débuter en juin à Londres et fera quatre étapes aux Etats-Unis, a dévoilé mercredi l'ancienne gloire australienne Greg Norman.

Financée par l'Arabie saoudite, la LIV Golf International Series distribuera entre juin et octobre 255 millions de dollars de prix (232 M EUR), avec 48 joueurs à chaque tournoi répartis dans 12 équipes de quatre, pour trois jours de compétition et 54 trous, au lieu de 72 sur le PGA Tour.

La finale en octobre se disputera sous la forme d'une compétition en match-play par équipes, sur le modèle de la prestigieuse Ryder Cup entre l'Europe et les Etats-Unis, a aussi indiqué Norman, le PDG de cette nouvelle série.

Le directeur du PGA Tour, Jay Monahan, a déjà menacé d'exclusion les joueurs participant à la nouvelle série mais Norman estime que cette mesure serait illégale, les joueurs étant indépendants et donc libres de travailler où ils veulent.

"Je souhaite que le golf progresse, que les joueurs aient des opportunités supplémentaires, que les fans s'amusent plus", a dit Norman au sujet de ce projet polémique qui a déjà fait perdre des partenaires à l'Américain Phil Mickelson, l'un de ses plus ardents défenseurs.

"Par certains côtés, nous sommes une start-up", a ajouté Norman, en insistant sur sa "vision à long terme" et sa conviction que cette série aurait "un avenir brillant et excitant". Mais la liste des joueurs "invités" n'a pas été communiquée.

La série débutera du 9 au 11 juin à Londres, au Centurion Golf Club, la même semaine que l'Open du Canada comptant pour le PGA tour et donc une semaine avant l'US Open (16-19 juin) à Brookline, Massachusetts.

Quatre tournois sur huit de la série LIV auront lieu sur le sol nord-américain, dont deux en juillet, à Portland (Oregon) et chez Donald Trump à Bedminster (New Jersey), puis deux en septembre, à Boston et Chicago.

Les trois derniers tournois auront lieu en octobre, à Bangkok, en Arabie Saoudite et la finale fin octobre, sur un parcours qui n'a pas encore été annoncé.

