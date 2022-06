Golf: le Sud-Africain Charl Schwartzel remporte le premier tournoi de la ligue dissidente

St Albans (Royaume-Uni) (AFP) – Le Sud-Africain Charl Schwartzel a remporté samedi le tournoi inaugural de la ligue dissidente de golf, soutenue par l'Arabie saoudite, qui a réussi à attirer à elle nombre de professionnels en dépit des menaces de l'US PGA.

Publicité Lire la suite

Sur le parcours du Centurion Club de St. Albans, au nord de Londres, le Sud-Africain a rendu une carte à sept sous le par après trois jours de compétition. Schwartzel, qui devance d'un coup son compatriote Hennie du Plessis, empoche le chèque de 4 millions de dollars promis par la LIV Golf aux vainqueurs de ses tournois.

"J'ai commis une grave erreur au trou n°12 qui m'a fait reculer, mais il me suffisait de rester calme et de finir le travail", a commenté le vainqueur des Masters 2011. "Je suis fier de la manière dont je me suis accroché, c'est une super sensation."

Le Sud-Africain Charl Schwartzel s'apprête à putter sur le green du 15e trou sur le parcours de St Albans (Angleterre), le 11 juin 2022, lors du tournoi inaugural de la ligue dissidente de golf, soutenue par l'Arabie saoudite Adrian DENNIS AFP

Avec 25 millions de dollars de dotation pour chacun des huit tournois qu'elle a programmés cette année, la LIV, financée par le fonds souverain d'Arabie saoudite et dirigée par la légende australienne du golf Greg Norman, offre des primes excédant de loin celles qui sont en jeu sur le circuit US PGA, qui organise en grande partie le golf professionnel.

Sa création a mis le feu aux "greens", le PGA Tour, organisateur "historique" des tournois professionnels de golf, passant à l'acte dès le premier jour du tournoi londonien en excluant de ses propres tournois les 17 golfeurs présents sur le parcours de St. Albans, dont Phil Mickelson et Dustin Johnson.

La LIV n'est pas restée inerte et a annoncé l'arrivée de deux nouveaux golfeurs, les Américains Bryson DeChambeau, vainqueur de l'US Open en 2020, et Patrick Reed, vainqueur des Masters en 2018. Le directeur général du PGA Tour, Jay Monahan, a prévenu qu'ils s'exposeraient à la même sanction s'ils s'alignent au départ du prochain tournoi estampillé LIV, à la fin du mois dans l'Oregon.

© 2022 AFP