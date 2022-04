Golf: "Me voilà où je voulais être", se félicite Woods à Augusta

Augusta (Etats-Unis) (AFP) – "Me voilà exactement là où je voulais être", s'est félicité Tiger Woods, auteur d'un premier tour bluffant (-1) au Masters d'Augusta, jeudi, pour son retour plus de treize mois après l'accident de voiture qui faillit lui coûter sa jambe droite.

"Je n'ai pas du tout fait un très bon échauffement. Je me suis rappelé ce que mon père me demandait dans ces moments-là: +tu as accompli des tâches ? Tu t'es échauffé ?+ Oui, alors je pouvais commencer à jouer et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit +vas-y, tu sais où mettre la balle+", a dit l'Américain, quintuple vainqueur de l'épreuve, au micro d'ESPN.

"Et je me suis dit, une fois que l'adrénaline était bien montée, que j'allais rentrer dans ma bulle et que je devrais être capable de gérer les affaires courantes. J'ai fait deux erreurs stupides au N.8 (ce qui lui a coûté un de ses deux bogeys, ndlr), après une légère perte de concentration. Mais je me suis battu pour revenir dans le coup et me voilà exactement là où je voulais être", a-t-il résumé.

Au final, Woods a réussi trois birdies, dont un superbe au N.16, pour rendre une carte de 71 qui le maintient à distance respectable de la tête mais sur la bonne voie pour passer le cut, ce qu'il a toujours réussi à faire à Augusta.

Quand il est rentré au club-house, l'ancien numéro 1 mondial était 10e ex-aequo mais il y avait encore de nombreux candidats à la victoire, en action, sur le parcours mythique de Géorgie.

Quoi qu'il arrive vendredi, ce 1er tour restera une performance remarquable pour le "Tigre" qui avait évité de peu l'amputation après sa sortie de route le 23 février 2021 près de Los Angeles. Ses multiples fractures ouvertes ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia, et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Woods avait été hospitalisé pendant des semaines et incapable de marcher pendant des mois. Il a un peu boîté jeudi, avait du mal à se pencher ou s'accroupir sur les greens, mais il a rempli parfaitement la mission qu'il s'était fixée.

"Je suis venu ici pour voir si je pouvais jouer et j'ai pu le faire comme je le voulais. Je me suis senti bien. L'idée c'est de continuer à pousser, tout en étant capable de bien récupérer tous les soirs. C'est la partie la plus difficile", a-t-il conclu, avant d'aller retrouver son équipe médicale.

