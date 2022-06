Golf: Zalatoris et Fitzpatrick, inattendus rescapés en tête de l'US Open

L'Américain Will Zalatoris lors du troisième tour de l'US Open de golf, le 18 juin 2022 à Brookline (Massachusetts) Andrew Redington GETTY IMAGES/AFP

Brookline (Etats-Unis) (AFP) – Les inattendus Will Zalatoris et Matt Fitzpatrick occupent la tête de l'US Open, après le 3e tour disputé samedi, dans des conditions venteuses sur le parcours de Brookline (Massachusetts) toujours aussi difficile à dompter, comme l'ont déploré Jon Rahm et Scottie Scheffler.