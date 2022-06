GR 20: Anne-Lise Rousset partie pour un record en moins de 40 heures

Calenzana (France) (AFP) – La traileuse Anne-Lise Rousset est partie lundi matin depuis Calenzana (Haute-Corse) pour tenter de battre le record féminin du mythique sentier de randonnée, le GR 20, soit quelques 170 km et 13.000 mètres de dénivelé positif à parcourir.

Elle vise la traversée nord-sud du sentier en 36 heures, soit 5 heures de moins que le record détenu depuis 10 ans par Emilie Lecomte (41 h 22 min en 2012). Elle est attendue au point d'arrivée à Conca (Corse-du-sud) mardi vers 18h00.

La Française s'est lancée à 6h00 sous les encouragements des membres de sa famille, de son équipe et de plusieurs marcheurs, qui ont attendu le départ pour débuter leur périple.

"Tu pars sur une aventure très longue, dangereuse. Sois prudente, sois forte. Persévérance et courage !", a lancé le conseiller municipal et président d'un club affilié à la Fédération française de montagne et d'escalade (FFME), Franck Maraninchi, en charge de valider le départ.

Rousset, 33 ans, a quitté le village départ accompagnée de deux pacers (lièvres), Florian Bernabeu et surtout Lambert Santelli, détenteur du record masculin depuis juin 2021 en 30 heures 25 minutes.

Santelli court la première portion, particulièrement compliquée, soit 24,5 km et 3300 m de dénivelé positif, avant d'être relayé.

Selon les estimations de l'équipe, Rousset est attendue 5h30 plus tard au premier point relais, à la station de ski d'Asco (Haute-Corse).

"Il va falloir gérer l’euphorie du départ, ne pas faire l’erreur de partir trop vite", avait souligné Rousset lors de sa préparation.

La traileuse, également vétérinaire rurale près d'Annecy (Haute-Savoie), tente le pari du GR 20 onze mois après avoir donné naissance à son premier enfant.

