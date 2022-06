Hand: le Barça en position de force pour un doublé en Ligue des champions

Cologne (Allemagne) (AFP) – Sacré champion d'Europe pour la 10e fois la saison passée après plusieurs tentatives infructueuses, le Barça, avec ses Français Dika Mem, Ludovic Fabregas, Melvyn Richardson et Timothey N'Guessan, vise le doublé au Final 4 de la Ligue des champions de handball ce week-end à Cologne.

Depuis la saison 2008/09 et l'instauration du Final 4, formule avec des demi-finales le samedi et la finale le dimanche, aucun club n'est parvenu à conserver son titre de champion d'Europe d'une saison à l'autre. Et le dernier "back to back" remonte au Ciudad Real, club disparu depuis avec la crise financière du début des années 2010, sacré en 2007 et 2008.

"Cela n'a pas été une saison facile, mais nous en sommes là, avec toutes nos aspirations. Le grand objectif était d'être dans le Final 4 et maintenant nous voulons gagner le trophée", a expliqué l'entraîneur du Barça Antonio Carlos Ortega, arrivé sur le banc à l'été 2021, succédant au légendaire Xavi Pascual (12 saisons sur le banc du Barça).

"Nous avons eu quelques problèmes physiques récemment, mais nous les avons déjà résolus. Je pense que nous pouvons rivaliser avec n'importe quel adversaire. Ces joueurs ont beaucoup d'expérience dans le Final 4, il ne faut pas les motiver, ils se motivent eux-mêmes", a ajouté le coach espagnol.

Le défi pour le FC Barcelone, qui dispose de l'effectif le plus impressionnant en Europe, est relevé, mais il l'aborde en position de favori, avec une demi-finale de choc contre les Allemands de Kiel, sortis vainqueurs d'un superbe quart de finale à suspense et haletant jusqu'au bout contre le Paris Saint-Germain (63-62 sur l'affrontement aller-retour) à la mi-mai.

Kiel sans Sagosen

Mais en un mois, les quadruples champions d'Europe (2007, 2010, 2012 et 2020) ont perdu coup sur coup leur maître à jouer norvégien Sander Sagosen, quelques jours après leur chef de la défense, l'Allemand Hendrik Pekeler.

Très grièvement blessé à la cheville gauche sur une action de jeu contre Hambourg en Bundesliga, Sagosen sera éloigné des terrains entre six et huit mois, et Pekeler, victime d'une rupture du tendon d'Achille sera lui aussi absent plusieurs mois.

L'équipe de Kiel décroche contre Paris sa place en Final Four de la Ligue des champions à la Wunderino Arena, le 19 mai 2022 FRANK MOLTER AFP/Archives

Sans ses deux éléments clés, la mission semble très compliquée pour les hommes de Filip Jicha face au Barça. "Nous sommes outsiders, ça nous rend encore plus imprévisibles", tente de positiver l'entraîneur des Zèbres, qui a évolué à Kiel puis à Barcelone du temps de sa carrière, et qui a déjà disputé sept Final 4 de C1.

Les deux clubs disposent de deux des meilleurs gardiens au monde, le Danois Niklas Landin pour Kiel et l'Espagnol Gonzalo Perez de Vargas du côté du Barça, pour une demie en forme de revanche de la finale de l'édition 2020, disputée en décembre en raison de la pandémie de Covid-19 et remportée par Kiel grâce à une énorme prestation de Landin.

Dans l'autre demi-finale, les Hongrois de Veszprem tenteront de vaincre la malédiction de Cologne. Le club hongrois s'est qualifié pour son septième Final 4 de la Ligue des champions sur les neuf dernières saisons, mais n'a jamais réussi à décrocher le titre suprême.

La tâche s'annonce toutefois compliquée face à Kielce, entraîné par Talant Dujshebaev, en poste en Pologne depuis 2014 et qui a porté le club au sommet de l'Europe en 2016 (victoire en finale contre... Veszprem).

Après deux éditions du Final 4 fin décembre 2020 et en juin 2021 à huis clos ou quasiment (1.000 personnes étaient autorisées il y a un an), la Lanxess Arena de Cologne va à nouveau pouvoir vibrer avec ses 19.000 spectateurs pour ce dernier week-end de la saison de hand.

. Programme

Samedi, demi-finales

(15h15) Veszprem (HUN) - Kielce (POL)

(18h00) FC Barcelone (ESP) - Kiel (GER)

Dimanche

Match pour la 3e place à 15h15

Finale à 18h00

