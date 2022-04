Hand: pas de droit à l'erreur pour Montpellier et Paris en barrages retour de C1

La star du PSG Nikola Karabatic attaque pour marquer contre les Norvégiens d'Elverum au match aller disputé en Norvège, le 30 mars 2022 Geir Olsen NTB/AFP/Archives

Paris (AFP) – Accrochés et contraints au match nul à Porto (29-29) et à Elverum (30-30), les handballeurs de Montpellier et de Paris n'ont pas le droit à l'erreur mercredi et jeudi en barrages retour de la Ligue des champions.