Handiski: Marie Bochet dépasse les 100 victoires en Coupe du monde

Paris (AFP) – L'octuple championne paralympique de ski alpin Marie Bochet a remporté mardi ses 100e et 101e victoires en Coupe du monde à Steinbach am Brenner, en Autriche, à moins de trois mois des Jeux de Pékin (4-13 mars).

Déjà maîtresse dans sa catégorie (debout), la skieuse de 27 ans a confirmé son statut en s'imposant lors des deux premiers super-G de la saison.

"Celle-ci j'y tenais, même si je ne l'ai jamais trop dit" a confié la Savoyarde en visioconférence quelques heures après sa double victoire pour évoquer le passage de la barre des 100.

Dans la matinée de mardi, elle a devancé d'1 sec 24 la Russe Varvara Voronchikhina.

"Cela faisait depuis 2020 que je bloquais à 99 victoires et je me demandais si j'allais y arriver. J'avais besoin de prouver que je pouvais le faire et c'est la confirmation que j'en avais la force."

La Française Marie Bochet, octuple championne paralympique (catégorie "Debout") en descente, super-G, géant (et super-combiné en 2014 à Sotchi et slalom à Pyeongchang en 2018), le 4 octobre 2021 à Romilly-sur-Seine, lors de la présentation de l'équipe de France avant les JO-2022 à Pékin Geoffroy VAN DER HASSELT AFP/Archives

Quadruple médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018, Marie Bochet a avoué avoir passé deux dernières saisons compliquées, avec notamment une année perturbée par la crise sanitaire.

"Je me demandais si je n'allais pas trop loin, pourquoi je continuais. Cette 100e c'est aussi une réponse à ces questions."

En plus de répondre présente dès la première course mardi, elle s'est également adjugée une deuxième victoire en début d'après-midi.

"Normalement, je suis toujours très concentrée. Là j'étais juste bien. C'était assez bizarre. Je savais que j'étais capable de pratiquer un bon ski. Il y avait quelque chose de léger et de frais dans cette journée", a t-elle ajouté.

La Coupe du monde à Steinach am Brenner se poursuit jeudi et vendredi pour Marie Bochet avec deux slaloms géants. Son objectif principal est un nouveau titre aux Jeux paralympiques de Pékin.

