Hockey sur glace: La Finlande, championne olympique, remporte "son mondial"

Tampere (Finlande) (AFP) – Les hockeyeurs finlandais, champions olympiques en titre, ont remporté le Mondial-2022 à domicile en détrônant le Canada, battu 4 à 3 (a.p.) à Tampere, dimanche.

L'attaquant Sakari Manninen a délivré la patinoire de la Nokia Arena en inscrivant le but en or face aux champions du monde en titre pour offrir une quatrième couronne mondiale à son pays après celles de 1995, 2011 et 2019 et le titre olympique obtenu à Pékin en février.

Ce sont pourtant les Canadiens, dominés lors du premier tiers-temps, qui ont ouvert le score grâce à un tir lointain de Dylan Cozens jetant un froid glacial dans la patinoire acquise à la cause finlandaise (1-0, 24:00).

Les Rouge et Blanc ont longtemps résisté aux attaquants finlandais notamment grâce à leur gardien Chris Driedger (16 arrêts), mais l'expulsion temporaire de Cole Sillinger pour un coup de crosse trop haut a changé la partie.

Le Finlandais Mikael Granlund a profité des deux minutes en supériorité numérique pour trouver le chemin des filets par deux fois (2-1, 44:12 puis 45:57).

Son coéquipier Joel Armia a aggravé le score en profitant de la cohue dans la défense nord-américaine à la suite d'un engagement pour prendre le palet et marquer (3-1, 54:04)

Les Canadiens ont pourtant arraché la prolongation en toute fin de rencontre en revenant au score avec la sortie de leur gardien pour créer la supériorité numérique en attaque par l'intermédiaire de Zach Whitecloud (3-2, 57:48), puis Max Comtois (3-3, 58:36).

En prolongation, les Finlandais ont à nouveau profité d'une nouvelle expulsion temporaire canadienne pour inscrire le but victorieux.

Plus tôt dans l'après-midi, la République tchèque a décroché la médaille de bronze contre les États-Unis (8-4).

