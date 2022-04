Hockey sur glace: le Mondial-2023 masculin retiré à la Russie

Paris (AFP) – L'organisation du Championnat du monde masculin 2023 de hockey sur glace a été retirée à la Russie, en raison du conflit en Ukraine, a annoncé mardi la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

"En se souciant de la sécurité et du bien-être de tous les joueurs, officiels, médias et supporters, l'IIHF a décidé de retirer l'organisation du Mondial-2023 à la Russie", a expliqué dans un communiqué l'instance basée à Zurich, en Suisse.

Pour la même raison, la fédération internationale avait retiré à la Russie début avril l'organisation du Mondial-2023 juniors, qui devait se jouer à Omsk et Novosibirsk.

"Bien entendu, cette décision n’est pas juste, même s’il y avait un espoir que la direction de l’IIHF soit plus mature et commence à réfléchir dans l’intérêt du sport. Il est vraiment dommage que le nouveau président de l’organisation, Luc Tardif, commence par tuer le hockey" a regretté Valeri Kamensky, membre du comité de direction de la Fédération russe de hockey, auprès de l'agence de presse Ria Novosti. "Nous n’avons pas le droit de nous rendre et nous ne prévoyons pas de le faire".

L'IIHF avait attribué le Mondial-2023 masculin à la Russie en 2018, et la compétition devait se dérouler du 5 au 21 mai 2023 à Saint-Pétersbourg. La Russie est suspendue par la fédération internationale à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février.

Le nouveau pays hôte sera annoncé lors du congrès annuel de l'IIHF à Tampere (Finlande), au cours de la dernière semaine du Mondial-2022 (13-29 mai).

