Italie: la Roma contrarie les espoirs de scudetto de Naples

Rome (AFP) – L'AS Rome (5e) a contrarié les espoirs de scudetto de Naples (3e) en allant arracher le nul (1-1) dans le temps additionnel au stade Diego Maradona, lundi lors de la 33e journée de Serie A.

Le Napoli avait rapidement ouvert la marque sur un penalty de Lorenzo Insigne (11e) mais a été logiquement rejoint par une Roma plus mordante dans la dernière demi-heure, récompensée par l'égalisation de Stephan El Shaarawy (90+1e).

Insigne est apparu en larmes à la fin du match: avec ce nul, suivant la défaite déjà à domicile contre la Fiorentina (2-3), son Napoli perd encore du terrain sur l'AC Milan et l'Inter, tous deux vainqueurs vendredi. Les leaders rossoneri sont maintenant à quatre longueurs et les dauphins nerazzuri à deux, avec toujours un match en retard.

"Il y a un peu de déception", a admis Luciano Spalletti sur DAZN.

L'entraîneur de Naples Luciano Spalletti lors du match de serie A à domicile contre la Roma le 18 avril 2022 Andreas SOLARO AFP

"On n'a pas réussi à gérer le ballon comme je l'espérais en fin de match, on a pris un but largement évitable", a regretté l'entraîneur napolitain.

La Roma (5e), spécialiste des buts en fin de match, prolonge sa série d'invincibilité en championnat (douze rencontres).

Mourinho furieux contre l'arbitrage

Mais elle peut nourrir quelques regrets de ne pas avoir davantage rouvert le débat pour la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions: la Louve reste à cinq points de la Juve (4e), accrochée samedi par Bologne (1-1).

L'attaquant de Naples Lorenzo Insigne célèbre l'ouverture du score contre l'AS Rome en serie A le 18 avril 2022 à Naples Andreas SOLARO AFP

Le penalty d'Insigne, accordé après intervention de la VAR pour une faute de Roger Ibanez sur Hirving Lozano, a longtemps semblé suffisant pour le Napoli dans un match tactique. Les occasions ont été rares pendant une heure pour Naples comme la Roma, qui a néanmoins touché la barre sur un coup franc dévié du capitaine Lorenzo Pellegrini (39e).

Nicolo Zaniolo, redouté après ses trois buts contre Bodo/Glimt jeudi en Conférence Ligue (4-0), a été bien muselé par la solide défense napolitaine, avant de sortir blessé en fin de match.

Le milieu de la Roma Nicolo Zaniolo sort du terrain sur blessure lors d'un match de serie A à Naples le 18 avril 2022 Andreas SOLARO AFP

Mais après l'entrée notamment d'Henrikh Mkhitaryan, la Roma a peu à peu pris l'ascendant, se montrant notamment dangereuse sur des têtes de Tammy Abraham (61e) puis Gianluca Mancini (66e) avant le coup de patte égalisateur d'"ElSha", qui a marqué ses trois buts de la saison dans le temps additionnel.

"Cela me semblait impossible de finir ce match avec une défaite", a réagi José Mourinho sur DAZN.

Un entraîneur soulagé mais aussi furieux contre l'arbitrage, estimant que Zaniolo aurait dû bénéficier d'un penalty sur une sortie limite d'Alex Meret: "Il faut plus de respect, aujourd'hui il semble qu'on n'avait pas le droit de jouer pour gagner."

