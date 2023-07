JO-2024: le breaking entre en jeu, le karaté et le baseball quittent la partie

Paris (AFP) – Comme à chaque édition, le programme des Jeux olympiques évolue pour Paris-2024 avec l'arrivée d'un nouveau sport, le breaking, la confirmation de l'escalade, du skate et du surf, et le départ du karaté et du baseball.

Le Français Kauli Vaast participe aux Jeux mondiaux de surf ISA 2023 sur la plage d'El Tunco, au Salvador, le 7 juin 2023. © MARVIN RECINOS / AFP

Publicité Lire la suite Parmi les 28 sports pour 329 épreuves au total (soit 10 de moins qu'à Tokyo-2020), d'autres changements vont avoir lieu avec notamment l'arrivée d'un 35 km marche mixte, du slalom extrême en canoë et du kitefoil, dérivé du kitesurf. Le breaking, seul nouveau sport Seul petit nouveau, le breakdance s'ajoute au programme à l'instar de l'escalade sportive, du skate et du surf, déjà présents aux Jeux de Tokyo disputés en 2021. Ces quatre sports ont le statut fragile de "sports additionnels", pas encore confirmés sur le long terme. Comme les trois autres, le breaking est destiné aux jeunes générations. Cette danse acrobatique venue des États-Unis et issue du mouvement hip-hop avait fait ses premiers pas dans l'olympisme lors des Jeux de la jeunesse de Buenos Aires 2018. Un danseur se produit lors du concours de breakdance "Paris Battle Pro" à La Seine Musicale à Paris, le 23 février 2019. © LUCAS BARIOULET / AFP "La compétition de breaking sera composée de deux épreuves, une masculine et une féminine, qui verront respectivement 16 B-Boys et 16 B-Girls s'affronter dans des battles spectaculaires (1-vs-1)", promet Paris-2024. Prévues les 9 et 10 août, les épreuves de breaking auront lieu place de la Concorde, dédiée aux sports urbains avec le BMX freestyle, le skate et le basket 3×3, discipline qui avait aussi fait ses débuts à Tokyo. L'escalade se déroulera sur le site du Bourget, avec un changement: au lieu d'un classement combiné des trois catégories (bloc, vitesse et difficulté), la vitesse sera désormais une épreuve à part entière. Les deux autres seront combinées. Le surf sera organisé à Tahiti sur la légendaire et périlleuse vague de Teahupoo. 35 km marche mixte, slalom extrême, kitefoil Épreuve d'athlétisme, le 50 km marche hommes, au programme depuis 1932, est supprimé et remplacé par un 35 km marche par équipes mixtes (une femme, un homme). La kitesurfeuse française Lauriane Nolot navigue sur son kitefoil lors d'une séance d'entraînement à Marseille, dans le sud de la France, le 20 juin 2023, dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024. © Nicolas TUCAT / AFP Dans cette même optique de mixité, une nouvelle catégorie de poids chez les femmes verra le jour en boxe à la place d'une catégorie hommes. En canoë, deux nouvelles épreuves de slalom extrême remplaceront deux épreuves de canoë en ligne. A Marseille, la marina accueillera deux nouvelles épreuves de voile: la "planche à voile IQ foil", qui promet une vitesse accrue grâce au foil, et le "formula kite" -- ou kitefoil --, discipline dérivée du kitesurf. Le karaté, olympique express Après une unique olympiade au Japon, son pays d'origine, le karaté n'a pas été reconduit, pâtissant du passage de cinq à quatre "sports additionnels" en 2024. Le Saoudien Tareg Hamedi, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo affronte l'Iranien Sajad Ganjzadeh lors de la finale du karate masculin +75kg, le 7 août 2021. © Alexander NEMENOV / AFP Le comité d'organisation lui a préféré les sports urbains, jugés plus modernes et populaires, mais l'art martial pourrait potentiellement revenir lors d'une prochaine édition, à l'instar d'autres sports intermittents. Le baseball par exemple, présent de 1992 à 2008, absent en 2012 et 2016 puis de retour aux Jeux de Tokyo, ne sera pas au programme en France, tout comme son dérivé le softball. Populaire aux États-Unis, il devrait en revanche faire son retour aux Jeux de Los Angeles en 2028. Dans l'histoire des Jeux modernes, de nombreux sports ont disparu. Le tir à la corde, le croquet, la pelote basque, le jeu de paume ou encore le polo ont tous été présents au moins une fois dans la première partie du XXe siècle. D'autres ont évolué: le handball est passé de onze à sept joueurs, alors que le rugby à XV a laissé place à sa version explosive à sept joueurs. © 2023 AFP