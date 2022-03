Jeux paralympiques: vague de bonheur pour Daviet et de chaleur sur les Jeux

Pékin (AFP) – Sous les températures printanières du site de Zhangjiakou, Benjamin Daviet a décroché mercredi l'or lors du sprint en ski de fond, obtenant une revanche après de décevants débuts de Jeux paralympiques à Pékin.

Cette quatrième médaille d'or tricolore, la sixième au total, permet aux Bleus de se hisser provisoirement à la quatrième place du tableau des médailles, comme il y a quatre ans à Pyeongchang.

Et comme en 2018, les athlètes ont dû s'adapter à des conditions loin d'être propices à des jeux "d'hiver".

Car c'est une vague de chaleur qui a touché les épreuves de ski de fond mercredi, alors que les températures dans la ville voisine de Zhangjiakou avoisinaient les 17°C.

Il y a un mois, le blizzard et les températures dantesques avaient conduit à repousser certaines épreuves des Jeux olympiques, au même endroit. C'est encore le cas, mais cette fois pour des raisons opposées.

Les épreuves de banked slalom en snowboard ont été avancées de samedi à vendredi en raison d'un "risque élevé de pluie et de fonte des neiges".

Celles de slalom en ski alpin, prévues ce week-end, débuteront plus tôt et les épreuves femmes et hommes ont été inversées et auront lieu respectivement samedi et dimanche.

"Quatre ans d'enfer"

Mercredi, certains fondeurs ont pris part au sprint... en tee shirt sur une neige artificielle qui a légèrement fondu sous les températures bien au-dessus du point de congélation.

Mais pour Benjamin Daviet, c'est surtout l'or qui a fait chaud au coeur, au lendemain de l'ambiance glaciale suscitée par la déception d'une sixième place en biathlon moyenne distance.

"J'avais tellement de colère en moi d'avoir fait n'importe quoi que j'ai tout déchargé aujourd'hui. (...) ça fait tellement plaisir", a savouré le porte-drapeau français, qui a devancé l'Allemand Marco Maier et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi.

Une revanche après des débuts de Jeux décevants et surtout quatre années de sacrifice.

"Je remercie ma fiancée pour ces quatre ans d'enfer que je lui ai fait vivre. Parce qu'on ne se voyait que les weekends, et tout ça pour préparer les Jeux", a-t-il confié: "Là, c'est juste une magnifique récompense que je peux lui faire, ainsi qu'à toute ma famille, parce que je ne suis pas facile à vivre, surtout quand je prépare des grosses échéances comme ça."

De son côté, Anthony Chalençon a terminé à la quatrième et dernière place de la finale en catégorie malvoyant.

L'épreuve a été dominée par la légende Brian McKeever, 42 ans, qui a décroché son 15e titre paralympique, le deuxième à Pékin.

Le vétéran canadien, déjà sacré lors du 20 km classique deux jours plus tôt, peut encore égaler le record de l'ex-skieur allemand Gerd Schönfelder, qui avec 16 médailles d'or est le sportif paralympique le plus titré de l'histoire.

Pour cela, il devra être sacré samedi lors de l'épreuve moyenne distance. Sa compatriote Natalie Wilkie a elle été sacrée en catégorie debout.

Le Canada, avec 16 médailles dont 7 titres, est désormais deuxième du tableau des médailles devant l'Ukraine (19, 6 or) et derrière la Chine (31, 10 or).

Les Chinois ont glané quatre breloques de plus mercredi, dont deux titres en catégorie assis: chez les hommes, Zheng Peng a décroché sa deuxième médaille d'or des Jeux, tout comme sa compatriote Yang Hongqiong.

