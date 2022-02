JO-2022: le parallèle par équipes, dernier tour de piste pour les Bleus

Yanqing (Chine) (AFP) – Les Bleus et leur effectif de stars peuvent prétendre au podium dans la discipline récente et très ouverte du parallèle par équipes mixte, dernière épreuve de ski alpin des Jeux olympiques 2022, samedi.

. Le format: quelques nouveautés

Le format des courses parallèles, que la Fédération internationale de ski (FIS) essaie de favoriser pour leur côté moderne et télégénique, a été l'objet de nombreux tests ces dernières années.

La FIS a décidé de se fixer sur un géant parallèle, qui devrait proposer des courbes plus larges que celles de Pyeongchang en 2018.

Chaque pays engage six skieurs, mais doit en choisir quatre seulement (deux femmes et deux hommes) pour chaque match. La compétition est un tableau de matches à élimination directe qui commence avec les huitièmes de finale.

Un match se compose de quatre duels disputés sur deux pistes parallèles. Chaque duel remporté vaut un point, la défaite zéro, une égalité donne un point chacun. L'équipe avec le plus de points l'emporte.

En cas d'égalité, les équipes sont départagées par plusieurs critères successifs: l'addition des chronos de la meilleure skieuse et du meilleur skieur, les temps cumulés des deux autres skieurs de chaque équipe, le meilleur temps signé au sein de chaque équipe, et enfin l'équipe la mieux classée avant la compétition.

. Les tenants du titre: Suisse

Vainqueurs en 2018, les Suisses, qui écrasent le tableau des médailles en ski alpin (cinq titres avec cinq skieurs différents), peuvent nourrir de grandes ambitions pour cette édition grâce à la densité de leur effectif.

Le prodige Marco Odermatt, champion olympique de géant, étant déjà rentré à la maison, Gino Caviezel, Justin Murisier (Luca Aerni remplaçant), Wendy Holdener et Andrea Ellenberger (Camille Rast remplaçante) devraient être alignés samedi.

. Les favoris: Norvège

Les Norvégiens avaient été sacrés champions du monde de ce format l'an dernier à Cortina d'Ampezzo, et médaillés de bronze aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Les Suédois, vice-champions du monde, font aussi figure de solides prétendants, portés par la championne olympique du géant Sara Hector.

Les Norvégiens sacrés sur la course parallèle par équipes aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo, le 17 février 2021 Fabrice COFFRINI AFP/Archives

. Les Français: des grands noms

Sur le papier, les Français possèdent une équipe 5 étoiles avec la double championne du monde de géant Tessa Worley, médaillée de bronze en parallèle individuel aux Mondiaux de Cortina, Mathieu Faivre, double champion du monde (géant et parallèle individuel) et médaillé de bronze olympique du géant, Alexis Pinturault, N.1 mondial l'an passé, accompagnés de Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot.

La France avait fait l'impasse aux Mondiaux l'hiver dernier et l'état de forme d'Alexis Pinturault interroge avant cette épreuve faisant appel à l'explosivité. Touché à une épaule la semaine dernière, il s'est aussi dit "nerveusement épuisé" après avoir terminé ses Jeux sans médaille individuelle.

