JO-2022: "Nid d'oiseau" et "Ruban de glace", les sites des Jeux de Pékin

Pékin (AFP) – Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février) seront organisés dans trois zones, en réutilisant en partie dans la capitale chinoise d'anciens sites des JO-2008, comme le "Nid d'oiseau", l'emblématique stade d'athlétisme.

A 30 jours de la cérémonie d'ouverture, voici un tour d'horizon des principaux sites:

. Pékin

Avec ses poutrelles d'acier qui se croisent, évoquant un "nid d'oiseau" dont il tire son surnom, le Stade olympique et ses 80.000 places accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture.

D'autres sites des Jeux d'été 2008 ont également été transformés.

Parmi eux, figurent le "Cube d'eau", l'ex-centre aquatique dédié à la natation où le légendaire Michael Phelps avait remporté en 2008 huit titres olympiques. Il se nomme désormais "Cube de glace" et accueillera les épreuves de curling.

Le Palais omnisports de Wukesong et le Palais national omnisports, où s'étaient déroulées les épreuves de basket et de gymnastique en 2008, ont été rénovés pour accueillir les tournois masculin et féminin de hockey sur glace.

Parmi les rares nouveaux édifices de Pékin construits spécialement pour les Jeux d'hiver, figure un anneau couvert de 12.000 places dédié au patinage de vitesse et surnommé "le Ruban de glace".

D'autres sites ont été construits dans la capitale chinoise, notamment une plateforme haute de 60 mètres, qui accueillera les spectaculaires épreuves de Big air en ski et snowboard.

Elle a été édifiée près des tours de refroidissement d'une ancienne aciérie, qui employait jadis des dizaines de milliers d'ouvriers, avant d'être reconvertie en complexe de bureaux, bars et restaurants branchés.

L'usine géante, emblématique de Pékin, avait été partiellement mise à l'arrêt avant les Jeux de 2008 afin de limiter les émissions polluantes, avant de fermer définitivement en 2010.

. Yanqing

Située en zone rurale et montagneuse, à environ 75 km du centre-ville, la zone de Yanqing est déjà équipée de pistes de ski, d'hôtels et de sources d'eau chaude.

Elle accueillera les épreuves de ski alpin. Un total de 8.500 spectateurs pourront y assister, aux abords de pistes qui présentent un dénivelé allant jusqu'à 900 mètres.

A Yanqing a également été construite, spécialement pour les Jeux, la toute première piste en Chine de bobsleigh, skeleton et luge. Elle est dotée d'une capacité de 2.000 places assises et 8.000 debout.

. Zhangjiakou

La Chine a relié la petite ville de Zhangjiakou (à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Pékin) et les deux autres zones olympiques par une ligne ferroviaire à grande vitesse.

Le site accueillera les épreuves de biathlon, de ski de fond, de saut à skis et de combiné nordique, ainsi que celles de ski freestyle et de snowboard (hors Big air).

Particularité: le tremplin de saut à skis a une forme atypique rappelant un "ruyi" traditionnel, une espèce de sceptre chinois symbolisant la puissance et la bonne fortune.

Les compétitions de ski freestyle et de snowboard auront lieu dans une station de ski déjà existante.

Elle se trouve à quelques kilomètres du village olympique de Zhangjiakou, un ensemble d'appartements entourés de montagnes et à l'architecture rappelant des chalets.

Trois villages olympiques -- un pour chacune des trois zones -- ont été construits afin d'héberger plus de 6.000 sportifs, entraîneurs et membres des délégations.

Après les Jeux, ils seront reconvertis en logements pour les particuliers ou en parcs d'activité pour les entreprises.

