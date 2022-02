JO-2022/Patinage: Valieva avait trois substances différentes dans son organisme (média)

Los Angeles (AFP) – La patineuse russe Kamila Valieva, contrôlée positive à la trimétazidine fin décembre mais autorisée à poursuivre les Jeux de Pékin, avait dans son organisme deux autres substances médicamenteuses pouvant être utilisées pour traiter des problèmes cardiaques, affirme mardi le New York Times.

L'adolescente âgée de 15 ans, prodige du patinage artistique russe, a vu sa suspension provisoire décidée par l'agence antidopage russe (Rusada) levée lundi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) sans que ce dernier ne se prononce sur le fond de l'affaire.

Et ce, même si la trimétazidine, une molécule utilisée pour soigner les angines de poitrine, est placée depuis 2014 sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage, car elle favoriserait la circulation sanguine.

Or selon des documents présentés devant le TAS dimanche, que s'est procurés le New York Times, le laboratoire de Stockholm ayant procédé à l'examen de l'échantillon de Valieva a également trouvé des traces de deux autres médicaments pour le cœur, l'hypoxène et la L-Carnitine, qui eux ne figurent pas sur la liste des substances prohibées.

Plus tôt dans la journée de mardi, un membre du comité exécutif du Comité international olympique a expliqué que "l'argumentation (de sa défense) avançait la contamination avec un produit que son grand-père prenait".

Les médias russes ont eux rapporté que Valieva aurait bu dans le même verre que son grand-père, qui prend de la trimétazidine pour un problème cardiaque.

Selon le NYT, ce dernier a dans un message vidéo préenregistré, affirmé lors de l'audience du 9 février avec les responsables de Rusada prendre de la trimétazidine pour traiter des "attaques", montrant un paquet du médicament en sa possession.

La mère de Valieva, affirmant que le grand-père de Valieva l'accompagnait quotidiennement à l'entraînement, a affirmé au TAS que sa fille prenait de l'hypoxène en raison "d'arythmies cardiaques", rapporte encore le quotidien new-yorkais.

Autorisée à poursuivre la compétitions aux Jeux, celle qui a déjà remporté la compétition par équipes, a terminé en tête du programme court ce mardi.

