JO-2022: Pinturault prend du retard dans sa quête d'or en combiné, mystère autour de Valieva

Pékin (AFP) – Deux questions en suspens ce jeudi aux Jeux de Pékin. Alexis Pinturault réussira-t-il à se parer d'or olympique dans le combiné alpin ? Et va-t-on vers un nouveau scandale russe après les soupçons de dopage concernant Kamila Valieva, la sensation du patinage artistique de 15 ans qui aurait fait l'objet d'un contrôle antidopage positif avant les JO-2022.

Parti avec le dossard N.13, Pinturault n'a pas fait de grosses erreurs sur la piste baptisée "The Rock" (le rocher en anglais), mais il n'a pas limité les dégâts face aux spécialistes de la vitesse, comme le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde qui a signé le meilleur chrono en 1 min 43 sec 12/100e.

Le leader de l'équipe de France a été crédité du 11e chrono, à 1 sec 92/100e de Kilde qui n'est pas très à l'aise entre les piquets de slalom.

Ce qui est inquiétant pour "Pintu", c'est son retard sur ses rivaux directs pour le titre, comme l'Autrichien Marco Schwarz, champion du monde en titre de la spécialité et 5e à 95/100e de Kilde, ou encore le Suisse Justin Murisier, 6e temps avec 1 sec 02/19 de retard sur le meilleur chrono.

Le slalom, programmé à 14h15 locales (07h15 françaises) s'annonce donc capital pour Pinturault qui est bien conscient que le combiné alpin est, avec le slalom géant dimanche, sa meilleure chance de s'offrir le titre olympique qui manque à son palmarès.

C'est dans cette spécialité que le triple médaillé olympique (argent en combiné en 2014, bronze en géant en 2014 et 2018) a remporté son seul titre mondial individuel, en 2019. C'est encore en combiné qu'il a signé dix de ses 34 victoires en Coupe du monde et qu'il a collectionné quatre petits globes de N.1 mondial (2016, 2017, 2019, 2020).

"Aucun commentaire"

Huit ans après le scandale des JO de Sotchi, le dopage pourrait s'inviter à nouveau durant la quinzaine de Pékin, à en croire la presse russe.

La patineuse russe Kamila Valieva, qui a remporté avec son pays l'épreuve par équipe des Jeux olympiques 2022 de Pékin, a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif avant le début des JO d'hiver.

La Russe Kamila Valieva au cours de l'épreuve par équipe de patinage artistique des Jeux olympiques de Pékin, le 7 février 2022 SEBASTIEN BOZON AFP

Selon le journal Kommersant, le report de la cérémonie de remise des médailles prévue mardi à Pékin serait lié à un contrôle antidopage positif concernant Kamila Valieva.

Le porte-parole du Comité international olympique (CIO), Mark Adams, a indiqué lors du point-presse quotidien de l'instance olympique qu'il n'avait "aucun commentaire à faire" sur "une situation qui a toutes sortes d'implication" et a qualifié de "spéculation totale" les informations selon lesquelles il s'agissait d'une affaire de dopage.

Pour revenir au sport, outre Pinturault, pour gonfler le bilan français à Pékin qui se monte pour l'instant à six médailles (un or et cinq argent), il faudra aussi compter sur le snowboardcross: au lendemain de l'argent de Chloe Trespeuch en argent, Merlin Surget Loan Bozzolo et Léo Le Blé Jaques peuvent eux aussi faire surgir du métal précieux du "border" de Zhangjiakou à partir de 14h00 locales (07h00 françaises).

Hanyu chute

Autre moment fort de la journée, l'épilogue du patinage artistique masculin a viré au cauchemar pour Yuzuru Hanyu. Déjà distancé après le programme court (8e), le double champion olympique en titre a chuté deux fois et n'a pas passé le premier quadruple Axel de l'histoire, laissant le champ libre au triple champion du monde américain Nathan Chen.

Le patineur japonais Yuzuru Hanyu chute au cours du programme libre des Jeux olympiques, le 10 février 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Chloe Kim a elle doublé la mise en snowboard half-pipe: à 21 ans, l'Américaine, déjà sacrée en 2018, a survolé la finale avec 94,00 points dès la première manche pour décrocher son deuxième titre olympique, devant l'Espagnole Queralt Castellet (90,25 pts) et la Japonaise Sena Tomita (88,25 pts).

La snowboardeuse, sous forte pression depuis son premier sacre olympique et au bord de la rupture, avait fait une pause de 22 mois en dehors des demi-tubes, avant de revenir à la compétition début 2021 avec un triomphe aux X-Games.

© 2022 AFP