JO-2022: Worley 7e, Hector en tête, Shiffrin sortie après la 1re manche du géant

Yanqing (Chine) (AFP) – La Française Tessa Worley a signé le 7e temps de la première manche du géant des Jeux olympiques de Pékin lundi, marqués par l'élimination surprise de la tenante du titre américaine Mikaela Shiffrin.

La Suédoise Sara Hector, N.1 mondiale de la discipline et skieuse en forme du moment, a réussi le meilleur temps, 30/100 devant l'Autrichienne Katharina Truppe et 42/100 devant l'Italienne Federica Brignone.

Partie en 4e position, Worley a concédé 1 sec 37 sur Hector, un écart important, et compte 95/100 de retard sur la 3e position avant la 2e manche prévue à 14h30 locales.

"J'ai fait l'erreur d'être un petit peu précautionneuse, j'ai gardé le rythme de la mise en action raide et lustrée. Cette précaution en entrée de courbe fait perdre énormément de centièmes à chaque courbe et ça fait un bel écart à l'arrivée. Je suis déçue de ne pas avoir pleinement skié cette manche mais je suis encore dans la course", a estimé en zone mixte la Française, porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture vendredi.

Double championne du monde du géant (2013 et 2017), Worley vise à 32 ans une première médaille olympique pour sa 3e participation aux Jeux.

La première manche a été marquée par l'élimination de l'Américaine Mikaela Shiffrin, tenante du titre, qui a provoqué un premier murmure parmi les quelques dizaines de spectateurs présents à Yanqing.

Clara Direz est 23e et Coralie Frasse-Sombet 26e après le passage des 45 meilleures skieuses.

