Judo: Riner enfin sacré champion de France par équipes avec le PSG

Villebon-sur-Yvette (France) (AFP) – Première compétition de l'année et premier titre: Teddy Riner a remporté pour la première fois depuis qu'il a rejoint le PSG Judo le Championnat de France par équipes, samedi à Villebon-sur-Yvette.

Le PSG Judo, emmené par Riner, a battu en finale Longjumeau (FLAM 91) sur le score de 3-2.

Le triple champion olympique avait guidé parfaitement son équipe jusqu'à la finale avec des succès contre Eure Judo et le Dojo Béglais grâce à des ippons respectivement après 29 et 22 secondes de combat.

La finale a été plus accrochée, mais Riner, 33 ans, a tiré un bilan positif de sa première journée de compétition de 2022.

"J'ai fait une belle journée, mais ce n'est encore que le niveau français, donc je vais continuer à travailler", a dit le décuple champion du monde, avant de se projeter vers son prochain rendez-vous, le Grand Chelem de Budapest (8-10 juillet).

Il y aura ensuite les Championnats du monde en Ouzbékistan en octobre. "Tout cela n'est qu'une étape" en vue du grand rendez-vous des JO 2024 à Paris, a-t-il rappelé.

Soutenu par une centaine de supporters parisiens bruyants dans les tribunes du Grand Dôme, le Guadeloupéen a pris du plaisir dans cette aventure collective: "C'est important d'avoir autant de soutien. On a été un groupe et des aventures comme ça c'est un vrai plaisir", a-t-il savouré.

Pour le PSG Judo, dont Teddy Riner a participé à la renaissance en 2017, la fête est totale avec le sacre de l'équipe féminine, victorieuse 3-1 en finale du Blanc-Mesnil.

Dans l'équipe parisienne figuraient Marie-Eve Gahié et Romane Dicko, sacrées championnes d'Europe début mai.

Mais c'est la vice-championne olympique de Tokyo Amandine Buchard (-52kg), qui a impressionné en finale avec un ippon réalisé en moins de huit secondes.

"On avait un bon pressentiment. C'est un groupe qui s'est construit au fil des années. On est le premier club à faire ce doublé. Et ce n'est qu'une étape", a souligné Riner.

"J'ai joué mon rôle de grand frère, faire en sorte que le groupe évolue bien toute la journée et des deux côtés", a-t-il conclu.

