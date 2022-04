L1: avec un grand Mbappé, le Paris SG relève la tête contre Lorient (5-1)

Paris (AFP) – Après sa déroute à Monaco (3-0), le Paris SG s'est ressaisi dimanche soir en dominant Lorient (5-1) avec un Kylian Mbappé étincelant au Parc des Princes, en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Publicité Lire la suite

Le PSG, qui conserve douze points d'avance sur Marseille (2e) et en compte désormais quinze sur Rennes (3e), a marqué par Neymar (12e, 90e), Mbappé (28e et 67e, ses 16e et 17e buts de la saison en L1) et Messi (73e). Lorient a réduit le score par Terem Moffi (56e) et reste 16e avec un seul point d'avance sur Saint-Etienne (18e et barragiste), qu'il recevra lors de la prochaine journée.

© 2022 AFP