L1: Bordeaux accroché par un Monaco réduit à dix pour les débuts de Guion

Bordeaux (AFP) – Les Girondins de Bordeaux, pour les débuts de leur nouvel entraîneur David Guion, ont été accrochés à domicile par Monaco (1-1) qui a joué à dix à partir de la 34e minute, dimanche lors de la 25e journée de la Ligue 1.

Les Bordelais ont ouvert la marque par Rémi Oudin (22e) et les Monégasques, réduits à dix après l'exclusion d'Aurélien Tchouaméni, ont égalisé avec un but contre son camp de l'ancien Lyonnais Marcelo. Monaco (38 pts) passe de la 8e à la 6e place, et Bordeaux reste 20e et dernier, à égalité de points avec Metz (19e), Lorient (18e) et Troyes (17e).

