L1: Double triples de Neymar et Mbappé, le Paris SG tranquille à Clermont

La joie des attaquants du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar et Kylian Mbappé, auteurs chacun d'un triplé contre Clermont, battu 6-1, lors de la 31e journée de Ligue 1, le 9 avril 2022 au Stade Gabriel-Montpied THIERRY ZOCCOLAN AFP

5 mn

Clermont-Ferrand (AFP) – Deux triplés de Kylian Mbappé et Neymar ont permis au Paris Saint-Germain de s'imposer facilement à Clermont (6-1) et de faire un pas de plus vers une dixième Ligue 1, samedi pour la 31e journée.