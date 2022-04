L1: l'OM garde la tête froide et repasse deuxième

Saint-Étienne (AFP) – Le chassé-croisé continue sur la deuxième marche du podium: après avoir brièvement abandonné la deuxième place à Rennes, l'OM l'a très vite récupérée en allant s'imposer nettement dimanche à Saint-Etienne (4-2) dans un match qui avait dû être reporté samedi à cause de la neige.

Marseille est donc resté un peu plus longtemps que prévu dans le Forez, mais son séjour a été productif. Au chaud dans leur hôtel, les hommes de Jorge Sampaoli avaient vu samedi Nice et Rennes, leurs principaux rivaux pour la qualification en Ligue des Champions, se séparer sur un match nul 1-1 qui leur allait parfaitement.

Et dimanche, malgré quelques frayeurs initiales, ils ont facilement pris le meilleur sur les Stéphanois, qui ne décollent pas de leur 18 place, celle du barragiste.

L'opération est excellente pour les Provençaux avant d'attaquer une semaine à double enjeu, européen jeudi contre le PAOK Salonique en quart de finale de la Ligue Europa Conférence puis national dimanche face à Montpellier: ils comptent en effet désormais trois longueurs d'avance sur Rennes et ont creusé un petit écart sur Nice (5e), repoussé à cinq points et rejoint par Strasbourg (4e).

Après les péripéties neigeuses de samedi, le match a donc finalement pu se tenir ce dimanche sans difficulté, même s'il restait suffisamment de neige dans les gradins pour en faire quelques boules lancées vers Payet quand il frappait les corners.

Pau Lopez coupable

Le N.10 marseillais a par ailleurs été le premier des siens à se mettre en évidence avec une immense occasion gâchée en un contre un face à Bernardoni (5e). Ce raté a été d'autant plus gênant pour l'OM que Saint-Etienne a ensuite très vite pris l'avantage.

A la 9e minute, Bouanga a en effet ouvert la marque en profitant d'une première intervention très moyenne de Kolasinac puis, surtout, d'une gigantesque faute de main de Pau Lopez, qui va de nouveau entendre parler de Mandanda.

Ce but venu de presque rien semblait alors ce qui pouvait arriver de mieux aux Verts et de pire à l'OM, désormais placé devant une double muraille verte, d'où deux ou trois éléments étaient toujours prêts à filer en contre.

Le Stéphanois Denis Bouanga a ouvert le score contre l'OM à Geoffroy-Guichard grâce à vec une faute de main de Pau Lopez, le 3 avril 2022 JEFF PACHOUD AFP

Les Marseillais ont certes alors largement dominé mais sans créer grand-chose, à l'exception d'une volée au-dessus de Kamara (34e) et d'une frappe lointaine de Guendouzi (38e).

C'est en fait finalement Saint-Etienne qui a offert l'égalisation à l'équipe de Sampaoli avec un ceinturage inutile de Mangala sur Caleta-Car en pleine surface. Payet a transformé le penalty pour marquer son 10e but de la saison en L1, et le match était relancé à la pause (1-1, 45+2).

les Verts cèdent

Payet, encore lui, aurait pu le tuer très vite s'il avait fait mieux sur une passe somptueuse de Under, entré à la pause. Mais il a encore buté sur Bernardoni (51e) et la partie est restée ouverte. Mais cela n'a pas duré très longtemps et les Verts ont ensuite cédé dans des proportions inquiétantes pour la suite de leur saison.

Dieng a d'abord touché le dessus de la barre de la tête, puis l'OM a pris l'avantage quand un tir de Rongier repoussé par Bernardoni est revenu sur Kolodziejczak, qui a dégagé maladroitement en pleine lucarne de son propre gardien (2-1, 60e).

Le gardien des Verts Paul Bernardoni n'a rien pu faire face au réalisme des Marseillais ici sur le but d'Amine Harit, le 3 avril 2022 à Saint-Etienne JEFF PACHOUD AFP

L'attaquant sénégalais a ensuite transformé un nouveau penalty, concédé par Nordin devant Gerson, pour porter le score à 3-1 (67e). Cinq minutes plus tard, Harit a ajouté un quatrième but (4-1, 72e) sur un service limpide de Guendouzi.

En toute fin de match, Gourna a ramené les Verts à 4-2 d'une jolie frappe, mais à Geoffroy-Guichard, glacé mais à guichets fermés, c'est bien l'OM qui était le plus fort et qui s'est rapproché de son objectif.

