L1: le foot français entérine l'engagement de CVC dans sa filiale commerciale

Paris (AFP) – La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi avoir signé un "accord d'engagement ferme d'investissement" avec le fonds CVC pour la création, à l'intersaison, d'une filiale commerciale dont CVC détiendra 13% contre 1,5 milliard d'euros.

L'Assemblée générale de la LFP, regroupant les clubs professionnels et les familles du football (entraîneurs, joueurs, arbitres, etc.) "a approuvé à l'unanimité la création de la filiale commerciale et l'engagement ferme d'investissement par CVC (...) destiné à soutenir le développement de l'ensemble de l'écosystème du football français", explique la Ligue dans un communiqué.

"La réalisation de l'opération devrait avoir lieu d'ici à la fin du mois de juillet 2022", avant le début de la saison 2022/23 du Championnat de France de Ligue 1 et Ligue 2, reprend-elle.

Jugée vitale par les clubs, sévèrement touchés par la crise sanitaire et celle des droits TV, la création d'une société commerciale permettra aux équipes de recevoir une manne d'argent frais bienvenu, en contrepartie d'une participation par CVC à hauteur de 13% du capital de cette nouvelle structure, chargée notamment de mieux valoriser les droits audiovisuels du foot français.

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 s'étaient mis d'accord ces derniers jours sur la répartition de cette manne: le Paris SG touchera la plus grosse part (200 millions d'euros), devant Marseille et Lyon qui recevront 90 M EUR chacun. Nice, Rennes, Lille et Monaco obtiendront 80 M EUR dans l'opération et les autres clubs de L1, environ 33 M EUR chacun.

"Une autre partie (de l'investissement) sera destinée au football amateur, au remboursement du PGE (prêt garanti par l'Etat) contracté par la LFP en 2020, à la constitution d'un fonds de réserve et à l'amorçage de la filiale commerciale afin de lui donner les moyens de ses ambitions", explique la LFP.

La création de la filiale commerciale a été permise par le vote au Parlement de la loi sport, le 24 février, offrant un cadre législatif adapté à son projet.

Basé au Luxembourg, CVC Capital Partners est l'un des fonds d'investissement les plus actifs ces dernières années dans un monde sportif constamment à la recherche d'investisseurs. Outre des incursions annoncées dans la Liga espagnole et la Serie A italienne, la société a injecté 400 millions d'euros dans le Tournoi des six nations de rugby, après avoir détenu la majorité des parts du championnat de Formule 1 de 2006 à 2016.

