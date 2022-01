L1: le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma positif au Covid (club)

Le gardien de but italien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, à l'échauffement avant le match de phase de poule de Ligue des Champions contre Club Bruges, le 7 décembre 2021 au Parc des Princes

Paris (AFP) – Le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi son club, au lendemain d'un match de Coupe de France auquel l'international italien a participé.

Avec cette annonce, le PSG compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi et Danilo Pereira. Juan Bernat, qui a contracté le coronavirus durant les fêtes, n'entre plus dans cette liste, après avoir obtenu deux tests négatifs lundi et mardi, a précisé le club.

