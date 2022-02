L1: le PSG se promène à Lille (5-1), à neuf jours de la C1

Villeneuve-d'Ascq (AFP) – Le Paris SG s'est facilement imposé dimanche en Ligue 1 chez le champion de France en titre, Lille (5-1), creusant l'écart en tête du classement à neuf jours de recevoir le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions.

Publicité Lire la suite

Les Parisiens, leaders avec 13 points de plus que leur dauphin Marseille, ont notamment bénéficié de deux erreurs du gardien Ivo Grbic pour remporter le choc de la 23e journée, avec un doublé de Danilo Pereira et des buts de Lionel Messi, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

© 2022 AFP