L1: Malgré Ben Arfa Lille stoppé dans son élan à Brest

La joie des Brestois, après un but marqué à domicile contre Lille, lors de la 22e journée de Ligue 1, le 22 janvier 2022 au Stade Francis-Le Blé Fred TANNEAU AFP

4 mn

Brest (AFP) – Ben Arfa n'a pas suffi: plombés par un but d'entrée et en manque de réussite, les Lillois ont enregistré à Brest leur première défaite depuis octobre (2-0) en championnat et voient leur remontée vers les places européennes freinée, samedi lors de la 22e journée de L1.