L1: Monaco et Clement tenus en échec à Nantes

Le défenseur nantais Fabio devance l'attaquant de Monaco Sofiane Diop lors du match nul entre les deux équipes à La Beaujoire, le 9 janvier 2022 LOIC VENANCE AFP

Nantes (AFP) – Les bonnes intentions ont tenu une demi-heure: faute de jus, Monaco et son nouveau coach Philippe Clement laissent Nice et Marseille s'échapper dans la course au podium après leur nul 0-0 à Nantes lors de la 20e journée de Ligue 1.