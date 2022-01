L1: Paris retrouve Messi et corrige Reims grâce à Verratti et Ramos

Les Parisiens impitoyables contre le Stade de Reims au Parc des Princes, le 23 janvier 2022 Franck FIFE AFP

Paris (AFP) – Avec un quasi doublé de Marco Verratti et un but de Sergio Ramos, le Paris SG a battu Reims 4-0 dimanche au Parc des Princes et a retrouvé Lionel Messi après un mois d'absence, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.