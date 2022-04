L1: Paris sans stress à Strasbourg, avant le bouillant "Olympico"

Paris (AFP) – Tout juste sacré champion, le Paris SG se déplace à Strasbourg vendredi (21h00) pour défier des Alsaciens en course pour les places européennes en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, marquée par le choc entre Marseille et Lyon, dimanche (20h45).

Titrés grâce au point pris face à Lens samedi (1-1), les Parisiens abordent la dernière ligne droite du championnat sans grand enjeu, mis à part peut-être d'assurer le trophée honorifique de meilleur buteur à Kylian Mbappé (22 buts).

Mais les Strasbourgeois ne s'attendent pas non plus à rencontrer une équipe en vacances. "Il y a toujours l'honneur du maillot et être honnête vis-à-vis de la compétition", a assuré leur entraîneur Julien Stéphan.

Le Racing (6e, 56 pts), qui a perdu dimanche à Lille (1-0) son premier match en trois mois, espère se relancer en vue de se qualifier pour l'une des coupes d'Europe la saison prochaine.

La course dans le haut du classement se poursuit samedi (21h00) avec Rennes, troisième (59 pts), qui reçoit le barragiste Saint-Etienne.

Le milieu de Marseille Boubacar Kamara devance l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé en Ligue 1 le 1er février 2022 sur le terrain de l'OL à Décines-Charpieu OLIVIER CHASSIGNOLE AFP/Archives

Le week-end se termine par "l'Olympico" entre Marseille et Lyon, un match toujours bouillant, qui semble être celui de la dernière chance pour l'OL (8e, 52 pts) s'il veut accrocher l'Europe.

Programme de la 35e journée de Ligue 1:

Vendredi:

(21h00) Strasbourg - Paris SG

Samedi:

(17h00) Lens - Nantes

(21h00) Rennes - Saint-Etienne

Dimanche:

(13h00) Troyes - Lille

(15h00) Brest - Clermont

Lorient - Reims

Monaco - Angers

Montpellier - Metz

(17h05) Bordeaux - Nice

(20h45) Marseille - Lyon

