L1: titre en jeu, derby azuréen et duel d'attaquants

Kylian Mbappé fête son but face à Angers, avec le défenseur marocain Achraf Hakimi, lors de la 10e journée de Ligue 1, le 15 octobre 2021 au Parc des Princes FRANCK FIFE AFP/Archives

5 mn

Paris (AFP) – La 33e journée de Ligue 1 mercredi regorge d'enjeux: le Paris SG peut être titré à Angers, le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice vaut cher pour l'Europe et le duel Strasbourg-Rennes oppose deux buteurs, Ludovic Ajorque et Martin Terrier.