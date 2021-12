Le championnat de France de basket diffusé sur beIN Sports

Paris (AFP) – Le championnat de France de basket, en manque de visibilité depuis le début de la saison en l'absence de diffuseur majeur, sera retransmis sur beIN Sports à compter du 27 décembre, ont annoncé vendredi la Ligue nationale de basket (LNB) et la chaîne à péage par communiqué.

"Cet accord marque l'arrivée du championnat de France de basket sur BeIN Sports France, qui diffusera en exclusivité le meilleur match de Betclic Elite chaque journée, ainsi que la plupart des playoffs et toutes les finales", indique la LNB par communiqué.

Avec beIN Sports, diffuseur de la NBA depuis près de dix ans (2012), l'Elite rebondit chez un diffuseur à la programmation marquée basket.

"On a un énorme soulagement pas seulement parce qu'on a un diffuseur mais le meilleur diffuseur", souligne à l'AFP le directeur général de la LNB Michel Mimran. C'est une évidence, la chaîne naturelle pour le basket français était beIN en raison de la NBA. C'était l'idéal que ça puisse se faire, je le souhaitais dès l'année dernière mais ça n'était pas arrivé."

Depuis la fin de son contrat avec la chaîne l'Equipe à l'issue de la saison dernière, le championnat de France avait nettement perdu en exposition. Malgré la constitution de deux clubs aux budgets gonflés et ferraillant en Euroligue (Villeurbanne et Monaco), l'Elite était visible uniquement sur le site de la Ligue, ainsi qu'une fois par semaine sur Sport en France, la chaîne du CNOSF et une par mois par les antennes régionales de France 3 dans le cadre de partenariats qui vont se poursuivre.

"BeIN Sports France proposera ainsi à ses abonnés l'affiche premium de chaque journée de championnat en saison régulière (ainsi qu'une seconde affiche, dès que la programmation le permettra), mais aussi les principaux matchs des playoffs et l'intégralité des finales", détaille la LNB.

Le premier match à l'antenne du groupe sera Villeurbanne-Limoges le 27 décembre. Deux jours plus tard, le All Star Game sera également à voir sur la chaîne à péage.

L'accord ne concerne pour le moment que l'exercice en cours mais le souhait est qu'il dure: "On avait la volonté de commencer très vite, explique Michel Mimran. Parce que la saison avait déjà commencé et qu'il y avait aussi la perspective du All Star Game. Mais on a prévu de se mettre à discuter très vite des saisons prochaines. Ils ont la volonté d'installer le basket encore plus fortement et donc j'ai bon espoir."

Le montant de l'accord n'est pas précisé mais le directeur général de la LNB indique que "l'argent n'a pas été le moteur".

Par ailleurs, les images fortes seront relayées sur le site et les réseaux sociaux de beIN Sports, qui dispose par exemple de 2,5 millions d'abonnés sur Twitter. Et l'emballage sera similaire à celui de la NBA puisque la chaîne fera appel à ses "journalistes et consultants qui officient déjà sur le championnat américain".

