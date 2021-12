Le patron du foot africain confirme le maintien de la CAN en janvier-février au Cameroun 

Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la CAN 2019 remportée par l'Algérie contre le Sénégal, au Caire (Egypte) le 19 juillet 2019

Yaoundé (AFP) – Le foot africain maintient le cap: malgré des rumeurs insistantes de report ou d'annulation en raison du Covid, la Confédération africaine de football a confirmé que la Coupe d'Afrique des nations se tiendrait bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

"Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d'ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré mardi devant la presse le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la CAF, après une rencontre avec le chef de l'État camerounais Paul Biya.

Le variant "Omicron est un énorme challenge", a toutefois souligné M. Motsepe, qui a assuré que "personne ne sera(it) admis dans les stades sans un test PCR", alors que les organisateurs avaient déjà annoncé l'obligation de vaccin et de test pour accéder aux stades. Le président de la CAF a également assuré être au courant de la prolifération des "faux tests" mais que l'organisation "traitait ces problèmes".

M. Motsepe a fait une déclaration devant la presse au côté du nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), l'ex-international des Lions Indomptables, Samuel Eto'o.

"Je serai également là quand le trophée sera remis par Eto'o", à la fin de la compétition, a poursuivi M. Motsepe.

"Ravi d'avoir échangé nos points de vue avec Patrice Motsepe", n'a pas tardé de twitter Paul Biya, 88 ans, dont 39 ans au pouvoir, poursuivant que le tournoi aurait bien lieu "au Cameroun comme prévu".

Infrastructures

Sur la question du retard dans les infrastructures, sujet de mécontentement de la CAF, le président de l'instance africaine de football a assuré que "du très bon travail avait été fait".

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe lors de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 à Yaounde (Cameroun) le 17 août 2021 Daniel Beloumou Olomo AFP

La principale préoccupation de la CAF concernait les abords du nouveau stade de Yaoundé, à Olembé, celui du match d'ouverture et de la finale, l'une des cinq enceintes où doivent se tenir les rencontres.

Le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, sera donc donné le 9 janvier dans cette enceinte qui peut accueillir quelque 60.000 personnes.

Sur la CRTV, la télévision d'État camerounaise, de nombreux programmes diffusés toute la journée tournent autour de la CAN, notamment la rétrospective des victoires des Lions Indomptables, qui ont remporté à cinq reprises la compétition, la dernière fois en 2017. Et le compte à rebours avant le début du tournoi, à J-19 mardi, apparaît en permanence à l'écran.

Internationaux

La semaine dernière, l'Association européenne des clubs (ECA) avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie.

En réponse, le gouvernement et la CAF avaient dévoilé jeudi le cadre sanitaire de l'épreuve basé sur les tests et les vaccins.

Mais l'ECA pointait surtout le risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des "quarantaines et restrictions de déplacement" liées notamment à l'émergence du variant Omicron.

Ces derniers jours, les rumeurs autour d'une éventuelle annulation ou d'un nouveau report du tournoi, qui accueillera 24 équipes du continent, se faisaient de plus en plus insistantes.

La joie des Algériens et de Riyad Mahrez (au centre) après le sacre de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Caire, en Egypte, le 19 juillet 2019 Giuseppe CACACE AFP

Le 21 septembre 2014, à Addis Abeba, le Cameroun avait été désigné pays-hôte de la CAN-2019. En janvier 2019, la CAF avait estimé que le pays des Lions indomptables n'était pas prêt pour accueillir la compétition et en avait attribué l'organisation au pied levé à l'Egypte. La CAN devait finalement se tenir au Cameroun en 2021 mais avait été repoussée d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus.

D'après un député d'opposition, plus de 3.000 milliards de Francs CFA (4,5 milliards d'euros) auraient déjà été consentis dans l'organisation de l'événement, un chiffre que le gouvernement n'a pas confirmé.

Les Lions Indomptables, qui sont tombés dans les phases de groupe face au Burkina Faso, au Cap-Vert, et à l’Éthiopie, font partie des favoris de la compétition, avec le tenant du titre algérien, l'Égypte de Mohamed Salah ou encore le Sénégal d'Idrissa Gueye et Edouard Mendy.

