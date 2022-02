Le sport face à la guerre: Russes non grata, compétitions annulées, sponsoring ébranlé

Le Stade de France, basé au nord de Paris, ici le 11 novembre 2016, s'apprête à accueillir la finale de la Ligue des champions FRANCK FIFE AFP/Archives

Paris (AFP) – Compétitions déplacées, à commencer par la prestigieuse finale de Ligue des champions, refus polonais et suédois d'affronter la Russie, sportifs déclarés persona non grata, sponsors effacés ou remis en cause: l'invasion russe en Ukraine a déjà des conséquences lourdes sur le sport professionnel.