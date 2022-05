La sensibilisation contre la Covid 19, opération organisée par les Clubs RFI du Burkina-Faso

Couverture de la bande dessinée crée et distribuée par les Clubs RFI.

Acteurs de terrain impliqués au sein de leur communauté, les Clubs RFI se mobilisent pour relayer les informations essentielles sur les comportements à adopter pour se protéger face à la pandémie.

Au Burkina Faso, les Clubs RFI ont lancé l’opération Anw Ka Kêlê (Notre Combat en langue dioula), portée par le slogan « J'accepte, je me protège, je protège » et dont l’objectif est de sensibiliser la population aux gestes barrières et aux mesures d’hygiène.

Campagne de sensibilisation des membres après des populations © club rfi

Anw ka kêlê est un projet mis en œuvre par le Réseau des Clubs RFI du Burkina-Faso avec le soutien financier du Centre de Crise et de Soutien du ministère des Affaires étrangères de l’Europe ainsi que de France Médias Monde. Ce projet débuté en mai 2020 s'est étendu sur sept mois couvrant onze zones du pays, notamment les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Boromo, Houndé, Zorgho, Manga, Kongoussi, Dédougou, Banfora, Sindou/Orodara et Saponé.

A travers son slogan J’accepte, je me protège, je protège, ce projet cherche à sensibiliser les populations locales sur l’existence réelle de la maladie et sur les mesures barrières à observer à travers la distribution de flyers, d'une bande dessinée et d'autres outils de communication comme les campagnes d'affiches sur les routes principales. Validée par les autorités sanitaires, cette opération est complémentaire aux campagnes nationales de prévention.

Panneaux d'affichage lors de la campagne de sensibilisation sur les principaux axes routiers du pays. © club rfi

En contact avec la population, plus de soixante-cinq membres des clubs RFI ont également distribué des gels hydroalcooliques, des cache-nez et des boules de savons pour faire respecter les gestes simples d’hygiène dans le but de changer les comportements.

A travers cette opération, nous envisageons non seulement de sensibiliser, mais surtout de doter certains burkinabè de cache-nez afin d’éviter la contamination. Si le gouvernement a décidé du port obligatoire de cache-nez, fort est de constater qu’une frange de la population a des difficultés financières de s’en procurer. C’est donc notre façon à nous d’accompagner cette mesure du gouvernement à travers ce projet qui vise à éradiquer définitivement cette pandémie du territoire burkinabè

Ben Adama Coulibaly, coordinateur du projet

Une synergie entre les Clubs RFI du Burkina Faso, Mondoblog et CoronaVérif a renforcé cette initiative à travers des échanges de contenus, exploités notamment dans le cadre de l’opération "Anw Ka Kêlê".

Une partie des membres devant le camion diffusant des vidéos sur les gestes barrières face au Covid 19. © club rfi

