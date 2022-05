Le service des Clubs RFI et des auditeurs

Le service des Clubs RFI et des relations auditeurs © ClubsRFI

Texte par : Clubs RFI 1 mn

Suivre les Clubs RFI, c’est faire vivre la radio au-delà des ondes et partir à la rencontre de ses auditeurs les plus engagés et les plus actifs. C'est une grande fierté d'accompagner leurs projets.